Qué pasó en Primazol: Petro vincula el caso con Trump y el ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el incendio ocurrido en Primazol, en Maracaibo, Venezuela, el 24 de diciembre, fue en realidad un bombardeo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una supuesta fábrica de cocaína del ELN en territorio venezolano.

Petro señaló en redes sociales y en declaraciones públicas que el ataque tuvo como blanco al ELN, guerrilla colombiana con presencia en Venezuela, y lo vinculó con la política de “guerra contra las drogas” impulsada por Trump. Además, criticó al ELN por “permitir con su traqueteo invadir Venezuela” y sugirió un posible respaldo de inteligencia, aunque advirtió sobre el riesgo de una escalada regional, según El País.

Primazol es una fábrica que opera en ciudades como Maracaibo, Caracas y Valencia, y suministra insumos como resinas (incluida la PET), polímeros, pigmentos, aminoácidos, vitaminas, fragancias y edulcorantes para las industrias alimentaria, farmacéutica, plástica y de recubrimientos.

El 24 de diciembre, a la medianoche, se produjo un incendio en uno de sus galpones, atribuido oficialmente a un accidente eléctrico en el cableado del área donde se almacenaba resina PET (polietileno tereftalato).

La empresa ha negado categóricamente las versiones —como la planteada por Petro— que señalan que se trató de un ataque estadounidense contra el narcotráfico. Confirmó que el fuego fue controlado por los bomberos, sin víctimas humanas ni daños externos, según El País.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, señaló la empresa en su segundo comunicado sobre el hecho.

El rumor sobre un bombardeo en Venezuela vinculado al incendio en Primazol comenzó a circular tras declaraciones de Donald Trump el 28 o 29 de diciembre de 2025, cuando confirmó un ataque estadounidense contra una “gran instalación” de narcotráfico en territorio venezolano.

Rápidamente, las redes sociales relacionaron el incendio en Primazol con las declaraciones de Trump, y el presidente colombiano Gustavo Petro respondió en X, vinculando explícitamente el ataque estadounidense con el sitio, al que señaló como una supuesta fábrica de cocaína del ELN en Maracaibo.

Ni el presidente Donald Trump ni el líder chavista, Nicolás Maduro, se han pronunciado frente a las acusaciones de Gustavo Petro.

👉 ¿Qué se sabe del incendio?

La compañía confirmó que el siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en el cableado interno del área de almacenamiento de resina PET, un plástico altamente inflamable que aceleró la propagación del fuego debido a su ubicación en la parte posterior de los racks. El operador activó los protocolos de emergencia a las 12:00 a.m. y notificó a los bomberos locales, que contuvieron las llamas con apoyo de Protección Civil y otras autoridades, según Aporrea.

No hubo víctimas humanas, solo daños materiales significativos debido a la intensidad del fuego, que obligó a una posterior remoción de escombros.

