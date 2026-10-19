Michele Senese es la cabeza del crimen en la ciudad desde hace 40 años. Ha entrado y salido de la cárcel, desde donde ha…

En medio de la ola de turistas que visitan Roma, hay un tema del que poco se habla: la guerra de las facciones de la mafia que se disputa en la capital italiana. Varios grupos se dividen la ciudad, pero desde hace cinco meses se cuenta el estallido de 13 bombas. Eso suele ocurrir de noche, sin dejar heridos, y tal vez por ello es que poco eco mediático ha tenido. Esa fue la alerta que levantó el diario El País sobre el tema.

Ola de bombas en Roma: las facciones de la mafia están en guerra en la capital de Italia

Michele Senese es la cabeza del crimen en la ciudad desde hace 40 años. Ha entrado y salido de la cárcel, desde donde ha seguido liderando y se ha consolidado como la persona que dicta el orden entre los ilegales. Ahora bien, como lo resume el diario español, una serie de arrestos, sentencias e investigaciones han perjudicado a su organización y los grupos menores del narcotráfico han empezado a pelearse por el control de la venta de la cocaína y el crack. Hay quienes dicen que detrás de ello no estaría alguien que busque reemplazarlo. No parece ser un desafío a su poder.

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Sin embargo, han sucedido cosas que han alimentado este conflicto. El mes pasado, Senese fue acusado por la fiscalía del homicidio perpetrado en 2019 de Fabrizio Piscitelli, Diabolik, quien era el líder de los Irriducibili de Lazio y controlaba la droga de parte de la ciudad. Él, incluso, creció dentro del clan de Senese. Se cree que él mismo ordenó el homicidio.

Nello Trocchia, periodista que sabe de criminalidad romana, le aseguró al medio español que: "Roma es una capital del blanqueo de dinero y un centro del narcotráfico, pero no se habla de ello porque nadie quiere que se asocie Roma a la palabra mafia. Es un daño de imagen. Además, si planteas el problema, lo tienes que afrontar, y nadie quiere hacerlo", y con ello se refiere a que eso responde a una parte de la economía ilegal que se mueve en la capital italiana. Eso, a la par, se mueve entre los círculos del poder. De hecho, Andrea Delmastro, número dos del ministro de Justicia de Giorgia Meloni, tenía un restaurante con la hija de 18 años de un testaferro de Senese, que ya estaba bajo investigación. Dimitió en marzo.

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