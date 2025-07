Otra vez a negociar: Rusia y Ucrania vuelven a la mesa para hablar de una tregua

Rescatistas ucranianos llevando a una persona herida después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un ataque con drones. Foto: EFE - STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

La Presidencia de Turquía ha confirmado que Ucrania y Rusia celebrarán mañana, miércoles, una tercera ronda de negociaciones de paz en Estambul.

La reunión de las delegaciones de ambos países tendrá lugar en el palacio otomano de Çiragan en Besiktas, donde ya se celebró la última ronda de conversaciones, el 3 de junio pasado.

Presidencia confirmó de hecho la reunión -la tercera desde que Moscú y Kiev retomaran en mayo pasado contactos directos en Estambul- al enviar a la prensa acreditada un breve comunicado en el que especifica lugar y hora del encuentro.

Kiev confirmó ayer que la cita se preveía para el miércoles, mientras que Moscú también corroboró de forma implícita su disposición de acudir a la misma, al indicar que “Estambul es un lugar aceptable” para la reunión.

En los dos anteriores encuentros en la ciudad turca, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar prisioneros y cadáveres de soldados caídos, pero no avanzaron en negociaciones para poner fin a la guerra.

“Es necesario intensificar la dinámica de las negociaciones. Debemos hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego. Y la parte rusa debe dejar de eludir las decisiones”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el sábado pasado.

El Kremlin, poco optimista

“Por supuesto, no hay ningún motivo para esperar alguna clase de avance milagroso. Dada la actual situación, esto es difícilmente posible”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, no confirmó oficialmente en ningún momento la participación rusa y expresó su confianza en que la tercera ronda se celebre “esta semana” después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara a Moscú con sanciones y aranceles si no lograba un acuerdo con Kiev en un plazo de 50 días, es decir, antes de septiembre.

En todo caso, subrayó que los negociadores rusos “se proponen garantizar sus intereses (de Rusia) y cumplir los objetivos que nos planteamos desde un principio”.

