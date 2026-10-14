El mensaje, que anima a las familias a seguir anunciando el Evangelio, fue leído al cierre del evento que tuvo lugar en el Vaticano entre el 7 y 14 de octubre: “Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus…

El papa León XIV envió este miércoles su primer mensaje luego de su cirugía y diagnóstico de cáncer de pulmón. Lo hizo en el marco de la clausura del encuentro que conmemoró el décimo aniversario de Amoris laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia.

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Papa envía primer mensaje tras su cirugía y diagnóstico de cáncer: lo dirigió a las familias

El mensaje, que anima a las familias a seguir anunciando el Evangelio, fue leído al cierre del evento que tuvo lugar en el Vaticano entre el 7 y 14 de octubre: “Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, indicó el sumo pontífice.

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León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón el martes luego de una cirugía en la que se le extirpó parte del pulmón derecho. Mientras permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal”.

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“Agradezco especialmente a las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas, así como a los jefes de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación y por el tiempo que han dedicado a este encuentro”, escribió el santo padre en su mensaje del miércoles.

“Mientras tanto, los animo a empezar a compartir con sus conferencias episcopales y sus diócesis lo que han vivido y recibido, y a que sigan anunciando el Evangelio con las familias, inspirándose en la riqueza de Amoris laetitia”, expresó también.

El pontífice, que tiene un viaje programado a América Latina en pocas semanas, pero que ahora está en duda tras el diagnóstico, concluyó pidiendo que recen por él, así como él reza por ellos.

Pronóstico

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy muy bueno".

La tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80 % al 98 %, en particular tras una extirpación quirúrgica", añadió.

Antes de la operación, todos los compromisos del papa fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

La situación plantea dudas sobre si el santo padre mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

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