Papa Francisco arremete contra las redes: “No se dejen influenciar por los likes”

El papa Francisco volvió a arremeter contra las redes sociales, a las que acusó de “quitarle la libertad” a las personas. En un discurso ante estudiantes y profesores del Colegio Rotondi de Gorla Minore, la escuela privada más antigua de Italia, el sumo pontífice le pidió a la juventud que no fuera influenciada por las modas, los seguidores o los “likes”.

“Chicos, busquen la verdad en todo, sin dejarse influenciar por las tendencias actuales o el pensamiento común, por los ‘like’ o por el consenso de los ‘followers’ (seguidores). Estas no son las cosas más importantes, de hecho, depender demasiado de ellas puede quitarnos la libertad”, dijo Francisco a un grupo de jóvenes.

El Papa también se pronunció sobre la educación y dijo que “la ignorancia engendra miedo y el miedo engendra intolerancia. (Por eso hay que) estudiar haciendo equipo y siempre con alegría”. Además, hizo un llamado a que las personas estén siempre disponibles para escuchar y discutir.

“De hecho, el conocimiento crece al compartirlo con otros. Estudiamos para crecer, y crecer significa madurar juntos, dialogar: dialogar con Dios, con los maestros y otros educadores, con los padres; dialogar entre nosotros y también con quienes piensan diferente, para aprender siempre cosas nuevas y permitir que cada uno dé lo mejor de sí mismo”, dijo el papa Francisco.

No es la primera vez que el Papa se lanza contra las redes sociales. En agosto de 2023, el sumo pontífice ya había destacado en un discurso ante la Red Internacional de Legisladores Católicos en Roma los peligros de estas plataformas, como la difusión de noticias falsas y la propagación de discursos de odio.

“Esto es, por cierto, el objetivo declarado de muchas plataformas de redes sociales, y mucho bien tiene lugar a través de estos medios de comunicación. (Pero también) en estos canales de comunicación pueden encontrarse muchas tendencias deshumanizantes de matriz tecnocrática”, señaló.

Más tarde ese año, en diciembre, el Papa criticó la obsesión de las personas por mantener una apariencia en redes sociales. Francisco dijo que esta es “una época que a veces parece obsesionada con la apariencia, todo el mundo intenta exhibirse, especialmente a través de las llamadas redes sociales”. Por eso, pidió a las personas que miren la sencillez y adopten un estilo de vida basado en lo pequeño.

“Es un poco como querer copas de cristal valiosas sin preocuparse de si el vino es bueno. Pero en la familia las apariencias y las máscaras no cuentan, o en todo caso no duran mucho; lo que importa es que no falte el buen vino del amor, la ternura y la comprensión mutua”, concluyó.

