Papa Francisco envía emisario a Rusia para interceder por la paz en Ucrania

Matteo Zuppi, enviado desde el Vaticano, ya estuvo en Kiev tratando de alcanzar algún acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Foto: EFE - Ukraine President's Office HANDO

En una visita que incluirá una misa en la catedral católica de Moscú el jueves por la noche, el cardenal italiano se encuentra este miércoles por la tarde en el Patriarcado ortodoxo, donde podría mantener conversaciones con Kirill I, líder espiritual de la Iglesia rusa y firme partidario de la guerra que se libra en Ucrania. La reunión fue mencionada por los medios de comunicación rusos, pero no ha sido confirmada.

Durante su visita a Moscú, el enviado del Papa tiene previsto reunirse el jueves con el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov. Se espera que la cuestión del papel de la Santa Sede en el intercambio de prisioneros figure en el orden del día.

El primer día de la visita, el Kremlin saludó los “esfuerzos” del Vaticano. “Hablarán sobre el conflicto en Ucrania y las posibilidades de un arreglo pacífico”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre la reunión con el funcionario moscovita, añadiendo que el Kremlin “aprecia mucho los esfuerzos y las iniciativas del Vaticano para encontrar una solución pacífica a la crisis ucraniana”.

La Santa Sede presentó la misión del cardenal Zuppi como un viaje “para alentar gestos de humanidad que puedan ayudar a promover una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa”.

Las críticas de Kiev

El Papa y la Santa Sede tienen poco margen de maniobra, mientras que los ucranianos han criticado al Vaticano por ser demasiado complacientes con el agresor ruso.

El cardenal Zuppi inició su misión en Kiev los días 5° y 6° de junio. Al recibirle, el presidente Zelenski le recordó que una paz justa sería la basada en las propuestas de Ucrania: pidió a la Santa Sede “que contribuya a la aplicación del plan de paz ucraniano”, que incluye la recuperación por Kiev de todos los territorios ocupados por Moscú.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, respaldó los oficios del Vaticano, siempre que contribuya a avanzar hacia el retorno de los prisioneros de guerra ucranianos y de los niños deportados a Rusia.

“No necesitamos mediación. No nos fiamos de Rusia y creemos que esto no cambiará”, dijo Yermak en una reunión con medios, en alusión a los acuerdos de Minsk firmados entre Kiev y Moscú tras el estallido de del conflicto en el Donbás en 2014, que no consiguieron la paz ni evitaron la invasión a gran escala de 2021.

Por su parte el Kremlin agradeció los “esfuerzos” del Vaticano para encontrar una solución al conflicto, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Hablarán del conflicto en Ucrania y de las posibilidades de una solución pacífica”, indicó Peskov, añadiendo que el Kremlin “aprecia mucho los esfuerzos y las iniciativas del Vaticano para encontrar una solución pacífica a la crisis ucraniana”.

Según el Vaticano, el objetivo principal de esta visita a Moscú es “fomentar los gestos de humanidad que pueden ayudar a promover una solución a la trágica situación actual y a encontrar los medios para alcanzar una paz justa”.

El papa Francisco deseó que llegue “pronto la paz”, coincidiendo con la visita de su enviado a Rusia.

“Hay mucho sufrimiento en Ucrania, no lo olvidemos”, dijo el papa al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

Putin ha dicho en varias ocasiones que está abierto a estudiar todas las propuestas de paz, ya sea la del Vaticano, la brasileña, la africana o la china, pero tanto él y otros altos cargos aseguran que Ucrania es la que no quiere negociar con Rusia.

Además, Moscú señala que en todo caso Kiev tendría que aceptar las “realidades sobre el terreno”, en referencia a las anexiones ilegales de Crimea (2014) y otras cuatro regiones ucranianas (2022).

