Elecciones en Guatemala: derrota de Álvaro Uribe y triunfo (parcial) de Iván Velásquez

Álvaro Uribe (i), expresidente de Colombia, e Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Álvaro Uribe e Iván Velásquez están en las antípodas de la política en Colombia. Su historia de rivalidad tiene décadas y alcanzó especial grado de tensión cuando el hoy ministro de defensa fue el encargo de investigar desde la Corte Suprema de Justicia el escándalo de la parapolítica, aquel que terminó mandando a la cárcel a decenas de congresistas y otros altos funcionarios del uribismo.

Por eso sus controversias no se han quedado en Colombia, sino que han sido llevadas por el exmandatario a escenarios internacionales, en los cuales no desaprovecha oportunidad para descalificar a Velásquez. Uno de ellos es Guatemala, país que está en pleno proceso electoral y en el que ambos, Uribe y Velásquez, andan muy interesados por el desenlace de las votaciones para nuevo presidente de la República.

Así se acaba de comprobar tras la votación en primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al remplazo de Alejandro Giammattei, votaciones que tuvieron lugar el domingo 25 de junio y en las que la exprimera dama Sandra Torres (15,78 % de los votos) y Bernardo Arévalo (11,8 %) obtuvieron el derecho a pasar a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 20 de agosto. Ese resultado significa ni más ni menos que una derrota para Uribe y un triunfo (así sea momentáneo) para el ministro de Defensa del gobierno Petro.

Sandra Torres y Bernardo Arévalo, a segunda vuelta en Guatemala

Torres es una controvertida dirigente política vinculada con el establecimiento guatemalteco, exesposa del presidente Álvaro Colom, del cual se divorció a comienzos de 2011 para postularse a las elecciones y sucederlo en el cargo burlando la norma constitucional que prohibía que los familiares cercanos de los gobernantes fueran candidatos. Su maniobra no le funcionó y desde entonces no ha desperdiciado oportunidad para postularse a las presidenciales, sin lograr el cometido de hacerse elegir.

Arévalo, por su parte, es la sorpresa electoral de la presente campaña. Un escritor, sociólogo y diplomático al que el electorado ve como sucesor de los ideales de la “primavera democrática de Guatemala”, es decir, de la etapa de mediados del siglo XX en la que gobernó su padre, Juan José Arévalo, el primer presidente de escogido por voto libre en ese país.

Esa primavera es considerada como una etapa de ilusión debido al espíritu reformista del gobierno de Juan José Arévalo, continuado por Jacobo Arbenz y que finalmente terminó cuando derrocaron a este último.

Iván Velásquez celebra resultados electorales en Guatemala

El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, celebró sin ambages los resultados electorales de Guatemala, aunque su mensaje para inadvertido en Colombia. Puso un comentario en Twitter que solo los guatemaltecos entendieron con precisión:

“¡Felicitaciones al pueblo de Guatemala! Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. ¡Florecerás, Guatemala! Julia Esquivel”.

¡Felicitaciones al pueblo de Guatemala!

“Podrán cortar todas las flores,

pero siempre volverá la primavera.

Florecerás, Guatemala!” Julia Esquivel. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 26, 2023

Resulta que Esquivel fue una célebre poeta y promotora de derechos humanos guatemalteca por la cual Velásquez siente profunda admiración. Sus textos siempre resultaron cercanos a las ideas de la teología de la liberación. Falleció en 2019, apenas dos meses antes de que el gobierno de Guatemala diera por terminado, de manera unilateral, el acuerdo con la ONU que permitió la creación de la Comisión internacional contra la corrupción en Guatemala (CICIG), la misma que llevó al banquillo de los acusados a tres presidentes de Guatemala y cuyo coordinador fue Iván Velásquez.

Gracias a ese trabajo fueron condenados presidentes y otros políticos, cosa que parecía imposible en el país centroamericano. Velásquez resultó expulsado por los mismos políticos a los que investigaba desde la CICIG. Uno de ellos, el condenado expresidente Otto Pérez Molina, reveló luego que Uribe le había pedido que no permitiera el nombramiento de Iván Cepeda al frente de la CICIG. Uribe también pidió a Jimmy Morales, otro expresidente de Guatemala, declarar persona non grata a Velásquez.

Pero tanto Velásquez como la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana fueron cobijados por un indeclinable respaldo mundial y hasta ganaron el premio Nobel alternativo por la valentía y los resultados de su trabajo, que se convirtió en el ejemplo internacional.

Recibieron el galardón en noviembre de 2018, en Estocolmo (Suecia) en una ceremonia en la que Velásquez pronunció un elocuente discurso en contra de la corrupción, denunció la persecución que sufría como enviado de Naciones Unidas a Guatemala y cerró con las mismas palabras que ahora usa en su trino siendo ministro de Defensa de Colombia: “Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. ¡Florecerás, Guatemala!”.

¿A qué primavera se refiere? Para los guatemaltecos no hay duda de que se trata de un guiño a Arévalo, candidato que es hijo del emblemático presidente de la primavera democrática.

Por supuesto, no faltan quienes consideran, especialmente en Colombia, que Velásquez debería preocuparse más por los asuntos internos (entre ellos los problemas de orden público, que parecen desbordarse en varios departamentos) en vez de estar opinando sobre los asuntos de otro país. Hasta se preguntan si no hay injerencia en asuntos de otro país. Velásquez quiere profundamente a ese país y siente gratitud por el respaldo ciudadano (que no gubernamental) que recibió durante los años que estuvo desenmascarando la corrupción allá.

Las investigaciones de la CICIG llevaron incluso a la captura de Álvaro Colom, el expresidente que fue esposo de Sandra Torres, la hoy candidata presidencial del establecimiento.

Pero ella no es la candidata de Álvaro Uribe.

La candidata de Uribe no pasó a segunda vuelta

Tal como lo informó El Espectador, la baraja de candidatos presidenciales en Guatemala estaba compuesta en su mayoría por herederos del poder político de expresidentes condenados o investigados por corrupción, entre los cuales había algunos con cercanía política con el uribismo colombiano.

Una de ellas era Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, el mismo que fue señalado de múltiples violaciones a los derechos humanos, procesado por genocidio de indígenas y condenado a 80 años de prisión, pero que luego logró que su sentencia fuera anulada. Para la presente campaña presidencial, la hija del dictador presumía en sus redes sociales del apoyo de Álvaro Uribe a su causa en Guatemala.

Agradezco al expresidente de Colombia, @AlvaroUribeVel, por sus palabras. En nuestro gobierno vamos a impulsar el desarrollo y la generación de empleos respetando la propiedad privada y los valores, para que le vaya mejor a las familias guatemaltecas.



El 25 de junio, vota… pic.twitter.com/sm3G47n1Ko — Zury Rios (@ZuryxGuate) June 20, 2023

El 20 de junio pasado, cinco días antes de la jornada electoral, Ríos publicó un video que el jefe del uribismo le envió desde la finca de El ubérrimo y en el cual, con emotivo tono, le daba su bendición de cara a la cita en las urnas:

“Doctora Zury, mis mejores deseos por la democracia de Guatemala. Una cosa son las políticas sociales que permiten superar pobreza, construir equidad, en armonía con la empresa privada y con la seguridad y otra cosa son las políticas socialistas que van conduciendo al modelo castrochavista. Esas políticas socialistas acaban con la libertad, acaban con la iniciativa privada y finalmente conducen al pueblo a vivir en la miseria. Con libertad hay posibilidades de buscar caminos. Todos los éxitos, doctora Zury”, señalaba Uribe.

La hija del dictador guatemalteco tomó atenta nota y de inmediato escribió en Twitter: “Agradezco al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por sus palabras. En nuestro gobierno vamos a impulsar el desarrollo y la generación de empleos respetando la propiedad privada y los valores para que le vaya mejor a las familias guatemaltecas”.

La mala noticia para ambos, Ríos y Uribe, llegó cinco días después del agradecido trino de Ríos, quien no solo no pasó a la segunda vuelta, sino que quedó sexta, con apenas 6,5 % de los votos.

¿Qué pasará en segunda vuelta? Lo más lógico es que las fuerzas de los políticos tradicionales se unan en torno a Torres, mientras que los votantes indígenas, la izquierda y el voto de opinión de vayan hacia Arévalo, quien se dice progresista y ambientalista promete sacar del cargo a la cuestionada fiscal Consuelo Porras, la misma que echó para atrás las investigaciones de la CICIG y que es señalada por EE. UU. de auspiciar la corrupción en Guatemala.

Además, Arévalo dice que facilitará el regreso de los investigadores anticorrupción que tuvieron que exiliarse por las presiones del establecimiento al que intentaban exponer y llevar ante los tribunales judiciales.

Así las cosas, el asunto electoral de Guatemala se resolverá el 20 de agosto. Ese día se sabrá si al candidato de la primavera le alcanza la fuerza para llegar a la presidencia. La solución de las diferencias entre Uribe y Velásquez, en cambio, tardará más tiempo en aparecer.

