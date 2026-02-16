Polarización electoral en Francia tras agresión fatal a joven ultraderechista en Lyon

Homenaje a Quentin, estudiante de 23 años asesinado en Lyon, con pancarta que pide justicia en París, 15 de febrero de 2026. Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

Un nuevo acto de violencia sacude la precampaña electoral en Francia. Se trata del asesinato a golpes de Quentin Deranque, un activista de ultraderecha de 23 años, brutalmente agredido durante un enfrentamiento en Lyon.

Aunque los atacantes no han sido identificados ni detenidos, el gobierno francés ha responsabilizado a grupos de oposición de izquierda radical, como el movimiento antifascista Jeune Garde (Joven Guardia), vinculado a la protesta contra un evento de la eurodiputada Rima Hassan de La Francia Insumisa.

El ataque sucedió el 12 de febrero cerca de la Universidad Sciences Po en Lyon durante una protesta de extrema derecha contra una conferencia de izquierda. Deranque, estudiante de matemáticas y miembro del grupo identitario Némésis, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras ser golpeado por al menos seis encapuchados con barras de metal, según testigos y videos.

Falleció el sábado 14 en el hospital, lo que ha intensificado la polarización política de cara a las municipales de marzo y las presidenciales de 2027.

La portavoz gubernamental Maud Brégeon acusó a La Francia Insumisa de fomentar un “clima de violencia”, mientras Jean-Luc Mélenchon, presidente de la organización acusada, rechazó cualquier responsabilidad.

La fiscalía de Lyon investiga por “homicidio voluntario” y “violencias agravadas” (grupo, armas, rostros ocultos), con más de 15 testigos interrogados, pero sin arrestos hasta el momento.

Algunos testigos describen que, durante la marcha, un grupo de seis personas intentó arrebatarles la pancarta, derribó a una de ellas para golpearla en el suelo e intentó estrangular a otra.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también apuntó directamente a los responsables. “Es evidente que la oposición de izquierda radical es la que mata”, afirmó durante el homenaje a Deranque en la iglesia de Saint-Georges. El presidente Emmanuel Macron respaldó esta tesis: “No hay secreto: La Francia Insumisa pertenece a la extrema izquierda”, sentenció, conectando ambas nociones sin ambages.

El incidente ha exacerbado las tensiones en el clima electoral previo a las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo. Refleja la creciente polarización en Francia, donde el odio discursivo escala ahora a violencia política directa, según El País.

