Polonia está en alerta por la entrada de drones rusos

El Comando Operativo de Polonia activó aviones militares, tanto propios como de aliados, para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, en respuesta a la alerta de la Fuerza Aérea de Ucrania de un supuesto sobrevuelo de drones rusos sobre la ciudad de Zamosc.

“Los aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de reconocimiento de radar y defensa aérea terrestre se han llevado al más alto estado de preparación”, informó la entidad polaca a través de una publicación en la red social X.

Se desconoce cuántos drones fueron avistados por Ucrania, pero medios de ese país informaron de al menos un avión no tripulado que se dirigía a la ciudad occidental de Rzeszow.

Polonia estaba ya en alerta por el anuncio de ejercicios militares liderados por Rusia, que se llevarán a cabo el 11 de septiembre en territorio de Bielorrusia, lo que llevó a que Varsovia ordenara el cierre de su frontera con este último país.

Tras los últimos reportes, cuatro aeropuertos polacos clausuraron operaciones, según Reuters. El Ejército, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró que la operación militar está “en curso”. También instó a todos los ciudadanos a que se queden en casa. Además, el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, agregó que se está llevando a cabo una operación para “neutralizar” los objetos que violaron el espacio aéreo.

Las Fuerzas Armadas de Polonia dijeron que desplegaron armas para neutralizar objetos tipo dron que “violaron repetidamente” su espacio aéreo en la mañana del miércoles 10 de septiembre. “Se han utilizado armas y se están realizando operaciones para localizar los objetos derribados”, agregaron en una publicación anterior en X.

En Estados Unidos, el senador demócrata Dick Durbin argumentó que las reiteradas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos eran una señal de que “Vladímir Putin está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y a las naciones bálticas. Después de la masacre que sigue cometiendo en Ucrania, estas incursiones no pueden ser ignoradas”, expresó en redes sociales.

Polonia ha estado en alerta máxima por la entrada de objetos en su espacio aéreo desde que un misil ucraniano extraviado impactó en una aldea del sur del país en 2022, lo que mató a dos personas, pocos meses después del inicio de la invasión a gran escala llevada a cabo por las tropas de Moscú. Pero no ha sido solo eso: en marzo de 2024, radares en Polonia detectaron que un misil de crucero ruso permaneció por 39 segundos dentro de su espacio aéreo, lo que llevó al Gobierno a desplegar cazas F-16.

