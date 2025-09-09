EE. UU. lamentó el ataque de Israel en Catar, pero dijo que eliminar a Hamás “es loable”

Un hombre observa una columna de humo tras las explosiones en Doha, capital de Catar. Foto: AFP - JACQUELINE PENNEY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ante el ataque que llevó a cabo Israel contra Hamás en Catar. Según las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el republicano “lamentó profundamente” que las acciones se llevaran a cabo en el país árabe, pero destacó que el objetivo de eliminar a Hamás es “loable”.

Ante la prensa, Leavitt aseguró que “bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, a la par que mencionó que la ofensiva dejó “una mala impresión” ante el líder republicano, a pesar de que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”. Según ella, “Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”.

La portavoz informó que el magnate habló con el emir y el primer ministro catarí, a quienes les agradeció su apoyo y amistad hacia Estados Unidos. Les aseguró, además, “que algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

Lo que se sabe del ataque de Israel en Catar

Un ataque con misiles ocurrió en Doha. Según las autoridades israelíes, estaba dirigido contra altos dirigentes de Hamás, incluidos negociadores del grupo palestino que han estado involucrados en conversaciones destinadas a asegurar un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Catar, por su parte, condenó la ofensiva y la catalogó de una violación del derecho internacional y de su soberanía. Los reparos también se sintieron desde la ONU y algunos países, como Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros más, incluidos algunos Estados europeos.

Ante lo sucedido, Hamás aseguró que seis personas murieron tras la ofensiva en la capital catarí, entre ellos el hijo del negociador en jefe del grupo islamista palestino, Jalil al-Hayya, el jefe de su oficina, tres guardaespaldas y un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.

El ataque tuvo lugar en la zona de la laguna de West Bay, en Doha, donde se encuentran numerosas embajadas, escuelas, supermercados y complejos residenciales. En la región viven tanto cataríes como residentes de todo el mundo.

