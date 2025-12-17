“Venezuela está completamente rodeada”: Trump amenaza con incautaciones masivas de petróleo

Fotografía que muestra una estación de gasolina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear navalmente el petróleo venezolano para sancionar al régimen de Nicolás Maduro, el medio Axios reveló que 18 petroleros cargados operan actualmente en aguas venezolanas bajo vigilancia estadounidense.

Los buques estadounidenses esperan a que los petroleros naveguen hacia aguas internacionales para decomisarlos, en respuesta a la nueva sanción del gobierno. Ocho de estas naves son buques de carga de gran eslora, equiparables al Skipper, incautado por Washington la semana pasada, según ABC News.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de América del Sur. Esta solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, ha advertido Trump en Truth Social.

Por su parte, el régimen venezolano afirmó que el objetivo del bloqueo naval de Estados Unidos es “robarse la riqueza” venezolana, además aseguran que este anunció es una “amenaza grotesca”, según ABC News.

A pesar de esto, las sanciones de Estados Unidos están lejos de disminuir, al contrario, buscan ejercer la mayor presión posible sobre el régimen, atacándolo por donde más duele: los ingresos económicos que genera el petróleo.

La Administración Trump planea intensificar las sanciones contra más embarcaciones vinculadas a Venezuela, incorporándolas a la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN) del Tesoro de EE. UU., lo que congelaría sus activos y prohibiría cualquier transacción con entidades estadounidenses, según ABC News.

👉 Disminución en Tráfico Petrolero Venezolano

Los datos de Transparencia Venezuela revelan una caída en el número de cargueros internacionales hacia terminales petroleras venezolanas en noviembre, con solo 98 buques transportando crudo frente a 112 del mes anterior. Esta reducción del 12,5 % refleja el impacto inicial de las sanciones estadounidenses reforzadas bajo la administración Trump.

De los 98 petroleros detectados, 64 operan bajo bandera internacional, 17 pertenecen directamente a PDVSA —la petrolera estatal venezolana— y los restantes 17 navegaron con sus sistemas AIS desactivados, una maniobra habitual para evadir rastreo satelital y sanciones. La ONG destaca que este oscurecimiento de señales complica la supervisión global del comercio petrolero chavista.

📌 ¿Quienes le compran petróleo a Venezuela?

China es el principal comprador de petróleo venezolano, absorbiendo entre el 55 % y el 84 % de las exportaciones recientes, con un promedio de 778.000 barriles diarios en noviembre de 2025 hacia refinerías independientes conocidas como “teapots”, según GBM.

Estados Unidos importa alrededor del 17 % de la producción venezolana en 2025, principalmente a través de empresas como Chevron (con licencias especiales), Valero, Phillips 66 y ExxonMobil, concentradas en refinerías de la Costa del Golfo que procesan crudo pesado, según ABC News.

Otros destinos incluyen Cuba (unos 30.000 barriles diarios), España (Repsol) e India (Reliance Industries), aunque estos mercados han disminuido por temor a sanciones secundarias de Washington, según GBM.

