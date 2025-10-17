Príncipe Andrés renuncia a su título real tras escándalo por su amistad con Epstein

El príncipe británico Andrés, acorralado por escándalos, renuncia a su título real Foto: Archivo Particular

El príncipe británico Andrés, hijo de la reina Isabel II, renunció este viernes a su título real, acorralado por escándalos, principalmente el de su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

🔑Las claves de la renuncia del Principe Andrés (por si tiene afán)

El príncipe Andrés renunció a su título de duque de York tras nuevos señalamientos por su vínculo con Jeffrey Epstein.

La decisión fue acordada con el rey Carlos III y la familia real para proteger la imagen de la monarquía.

Andrés ya había sido apartado de la vida pública desde 2019 tras una polémica entrevista.

La publicación de un libro póstumo con nuevas revelaciones reavivó las acusaciones en su contra.

Aunque pierde su título nobiliario, conserva el de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

“Tras conversar con el rey [Carlos III, su hermano] y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, expresó el príncipe en un comunicado.

“He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país”, añadió.

Andrés, de 65 años, pierde así su título de duque de York con efecto inmediato, tras caer en desgracia por su cercanía con Epstein, el financiero estadounidense hallado muerto en prisión en 2019 antes de poder haber sido juzgado por delitos sexuales.

El tercer hijo de la reina ya se había tenido que retirar de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en que no mostró arrepentimiento por su amistad con Epstein ni la menor empatía por las víctimas del financiero estadounidense.

Las revelaciones sobre su relación con Epstein siguen saliendo a la luz, especialmente con la próxima publicación de un libro póstumo, cuyos extractos ya han sido difundidos por la prensa.

En él, la estadounidense Virginia Giuffre relata los encuentros que asegura haber tenido con él cuando tenía solo 17 años.

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en 2021.

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York mediante el pago de varios millones de dólares.

Desde noviembre de 2019 no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022.

No obstante, Andrés conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

👉 Las denuncias en contra del Príncipe Andrés

Las denuncias contra el príncipe Andrés por parte de Virginia Giuffre giran en torno a que ella lo acusa de abusar sexualmente de ella cuando tenía 17 años, en encuentros ocurridos entre 1999 y 2002.

Giuffre, quien fue víctima de la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein, relató en su libro póstumo que el príncipe se comportaba “como si tener sexo conmigo fuera su derecho por nacimiento”, describiendo tres encuentros sexuales en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, según la Deutsche Welle.

Estas acusaciones derivaron en una demanda civil en Nueva York que fue resuelta mediante un acuerdo extrajudicial en 2022, en el que el príncipe Andrés hizo una donación sustancial a una organización benéfica de apoyo a víctimas de abuso sexual.

