Protestas a favor de Palestina dejan cientos de arrestados en Londres

Policías arrestan a manifestantes durante una protesta a favor de Palestina en Londres, Reino Unido. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de 350 personas fueron arrestadas este sábado en el centro de Londres durante una protesta en apoyo a Palestine Action, grupo propalestino prohibido y catalogado como “terrorista” por el gobierno del Reino Unido.

La manifestación, convocada por el colectivo Defend Our Juries, reunió a entre 500 y 1.000 personas en la Plaza del Parlamento, portando pancartas con mensajes como “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action” o “Actuar contra el genocidio no es un delito”.

La protesta transcurrió de forma mayoritariamente pacífica, con un minuto de silencio entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m. (hora local), pero cualquier persona que exhibiera material en apoyo a la organización fue detenida o puesta bajo custodia al avanzar la marcha. La policía también arrestó a siete individuos por otros incidentes, como agresiones a agentes, sin que se registraran heridos graves.

Vea también: Trump autoriza uso de fuerza militar contra carteles: ELN y disidencias FARC en su lista

Críticas a la prohibición y acusaciones de represión

Palestine Action fue incluida en julio en la lista británica de organizaciones terroristas, después de que algunos de sus activistas irrumpieran en la base aérea de la RAF Brize Norton y pintaran dos aviones militares.

El gobierno sostiene que el grupo “no es una organización no violenta” y que existen “informaciones preocupantes” sobre sus actividades. Pertenecer o incitar a apoyar a un grupo proscrito puede acarrear hasta 14 años de prisión en el Reino Unido.

La decisión ha generado críticas. Amnistía Internacional calificó las detenciones masivas como “profundamente preocupantes” y “desproporcionadas hasta el punto del absurdo”. La ONU también ha cuestionado la prohibición por considerarla excesiva y una amenaza para la libertad de expresión.

“Ciudadanos pacíficos, incluidos pensionistas, se han convertido en terroristas a voluntad de un gobierno autoritario”, denunció Robert Del Naja, miembro de la banda Massive Attack, presente en la protesta. Otros manifestantes acusaron a las autoridades de criminalizar la disidencia y de desviar la atención de lo que consideran la “complicidad” británica con las políticas de Israel en Gaza.

Le puede interesar: Trump le “gritó” a Netanyahu por afirmar que la hambruna en Gaza no existe

Protesta pacífica

Varios asistentes entrevistados por The Guardian insistieron en que la protesta fue completamente pacífica. “Tengo un papel en la mano, por Dios, eso no es terrorismo. Un acto terrorista es matar de hambre intencionalmente a dos millones”, dijo Zoe, manifestante que portaba un distintivo de “Judíos contra el genocidio”.

Los agentes revisaron pertenencias y confiscaron objetos tan simples como pan y botellas de agua. Algunos arrestados fueron procesados públicamente en la calle, frente a Scotland Yard, mientras la multitud gritaba “¡qué vergüenza!”.

El Ministerio del Interior reiteró que la prohibición de Palestine Action “no tiene que ver con Palestina ni con el derecho a protestar por los derechos de los palestinos”, sino con una organización específica que, según el gobierno, representa un riesgo para la seguridad nacional.

En paralelo, el sábado el Reino Unido anunció el envío de 8,5 millones de libras adicionales de ayuda a Gaza a través de una agencia de la ONU, un día después de que el primer ministro Keir Starmer calificara de “erróneos” los planes de expansión israelíes, advirtiendo que “solo traerán más derramamiento de sangre”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com