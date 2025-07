Zelenski cede sobre proyecto de ley, tras protestas anticorrupción

Jóvenes ucranianos exigen a Zelenski revocar ley sobre agencia y fiscalía anticorrupción. Foto: EFE - Rostyslav Averchuk

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abrió la puerta a una posible rectificación del proyecto de ley que firmó recientemente, luego de que surgieran protestas en varias ciudades del país, entre ellas Leópolis (Lviv), Dnipró y Odesa. En las manifestaciones se podían leer carteles con mensajes como “Elegimos Europa, no la autocracia” y “Mi padre no murió por esto”. Según sus críticos, la iniciativa amenaza la independencia de los principales organismos anticorrupción de Ucrania.

🔑Claves para entender lo que esta pasando en Ucrania

Zelenski cambió de opinión sobre el proyecto de ley tras las protestas en Ucrania por inconformidad con el nuevo proyecto de ley.

La población se encontraba preocupada porque la situación ocasionara una concentración de poder en el fiscal general.

Europa recalcó que su apoyo hacia Ucrania esta ligado a la transparencia del Estado.

👉 ¿Por qué importan las protestas anticorrupción en Ucrania?

Las protestas surgen en un contexto donde la población ha empezado a dudar de sus instituciones. De hecho, el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) evidencia la baja transparencia que la ciudadanía ucraniana percibe en dichos organismos: en esta escala, donde 0 representa una alta sensación de corrupción y 100 la más baja, Kiev se encuentra en 36, según datos de 2024. Esta situación, como se ha visto a lo largo de las manifestaciones, incrementa el inconformismo social; todo ello en medio del desafío externo que supone la guerra con Rusia.

📌 ¿Qué dice el proyecto de ley que Zelenski prometió modificar?

La norma otorga al fiscal general, Ruslan Kravchenko, cercano a Zelenski, el control directo de NABU (la Oficina Nacional Anticorrupción) y de la SAP (Fiscalía Especializada Anticorrupción). Él podrá reasignar investigaciones o incluso cerrarlas. Para los manifestantes y expertos en gobernanza, esto socava la autonomía de instituciones creadas precisamente para evitar la corrupción política.

¿Por qué el proyecto de ley es “grave” para algunos sectores?

Ucrania lleva más de una década tratando de fortalecer su democracia y su sistema anticorrupción. Tras el levantamiento del Euromaidán (manifestaciones que se dieron en Ucrania, a finales de 2013) y la caída del entonces presidente prorruso Víktor Yanukóvich (en 2014), la independencia de organismos como la NABU se convirtió en una condición fundamental para recibir ayuda internacional y acercarse a la Unión Europea.

El propio sistema anticorrupción fue creado bajo la supervisión de socios occidentales para garantizar transparencia y castigo a quienes desvíen fondos o abusen del poder. Ahora, esos socios, incluida la Comisión Europea, han expresado su preocupación. La comisaria de Ampliación, Marta Kos, advirtió que la nueva ley representa “un grave retroceso”, pues debilita salvaguardias esenciales para el ingreso de Ucrania a la UE.

¿Qué dice el gobierno?

El presidente ucraniano aseguró en su discurso a la nación que presentará el polémico proyecto de ley al parlamento, con el fin de garantizar que las agencias anticorrupción tengan independencia.

Antes del comunicado, Zelenski había defendido la medida alegando que busca limpiar a las instituciones de “influencia rusa” y garantizar que los procesos no queden estancados. “No hay explicación racional para que procedimientos penales por miles de millones hayan estado colgados durante años”, dijo en un discurso. Por su parte, el viceprimer ministro Taras Kachka afirmó que las funciones básicas de la NABU y la SAP “permanecen intactas”, aunque esta explicación no calmó a quienes temen una concentración de poder.

¿Qué ha manifestado Europa sobre el proyecto?

La Unión Europea y el G7 (Grupo de los Siete) han sido claros: la ayuda económica y militar a Ucrania está ligada al compromiso con la transparencia y las reformas democráticas. Cualquier señal de control político sobre la lucha anticorrupción amenaza con debilitar la confianza internacional en pleno conflicto contra Rusia.

Katarina Mathernova, la embajadora de la UE en Ucrania, manifestó su alivio por la introspección del presidente. “Hemos hablado de lo que está ocurriendo y saludamos el anuncio de Zelenski de ayer sobre el reseteo de las instituciones anticorrupción”, y recalcó: “le hemos ofrecido consultarnos y ayudarle”.

Las protestas surgen porque muchos ucranianos ven esta ley como un paso atrás en el largo camino que emprendió el país hacia una democracia sólida y hacia la integración europea. Para ellos, no es solo un cambio técnico, sino una amenaza a los principios por los que han luchado y sacrificado tanto desde 2014.

