Protestas en Londres por la llegada de Trump: “Es repugnante darle la bienvenida a un criminal”

Una manifestante contra Trump sostuvo una pancarta en la que se lee: "Querida Inglaterra, nosotros también lo odiamos". Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este miércoles en el Reino Unido.

Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del mandatario, los asistentes se mostraron en desacuerdo con la presencia del jefe de Estado norteamericano y los honores con los cuales fue recibido en el Castillo de Windsor, a las afueras de la capital, por el rey Carlos III.

“Estoy aquí para manifestarme. He asistido a todas las manifestaciones de los últimos dos años para protestar contra la doble moral, la criminalidad de un genocidio, contra un presidente que es un criminal y al que no se debería invitar a ningún sitio”, dijo Rose Issa, una jubilada londinense.

La concentración, organizada por la coalición ‘Stop Trump’, tomó como punto de partida la céntrica calle Portland Place y discurrió por Oxford Street, para pasar luego por puntos emblemáticos como Piccadilly Circus o Trafalgar Square, antes de llegar a la plaza del Parlamento, donde se leyó un manifiesto.

Trump causa tensión en Londres

Antes de comenzar la marcha, se vivieron algunos momentos de tensión cuando un hombre se sentó frente a la cabecera de la manifestación con una silla y una pequeña mesa de la que colgaba un cartel en el que se leía “Your side killed Charlie Kirk. Prove me not” (Su lado mató a Charle Kirk. Demuéstreme que no, en español).

Esta persona, que fue custodiada por la Policía en todo momento, lanzó arengas a favor de Trump y acusó a los manifestantes de apoyar la muerte del activista conservador, por lo que recibió abucheos y gritos, sin que se causaran disturbios graves.

La tónica general entre los manifestantes era de desaprobación ante un Trump que “debería estar en prisión, como (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu”, aseveró Issa. Para Jim O’Donnell, un ingeniero de software británico, el Reino Unido está recibiendo “a un racista y a un violador convicto”, y le pidió al Gobierno británico que se niegue a colaborar con el presidente estadounidense.

“No creo que debamos reconocer a este hombre en absoluto. Creo que deberían plantarle cara. Creo que el Gobierno debe desarrollar algún tipo de columna vertebral moral y decirle que no a este hombre”, manifestó O’Donnell.

A la protesta acudieron diversos grupos con banderas y pancartas, como un grupo de judíos antisionistas o asociaciones estudiantiles, así como algunos manifestantes disfrazados del propio Trump, de quien portaron muñecos inflables.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, también fue objeto de críticas, pues se le señaló como aliado del republicano. “Yo me manifiesto no solo por el cambio climático o por el propio Trump, sino por él y todos sus aliados, incluidos Keir Starmer y el Gobierno británico. Creo que se están ensuciando, tienen las manos llenas de sangre y es repugnante ver que se da la bienvenida a un criminal”, exclamó Issa.

Trump fue recibido este miércoles por el rey Carlos III y la reina consorte Camila en el Castillo de Windsor, a unos 40 km de Londres, después de llegar en la noche del martes al Reino Unido, donde permanecerá hasta el jueves.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com