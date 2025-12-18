Líderes de la UE acuerdan financiar a Ucrania con EUR 90.000 millones en 2026 y 2027

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofrece una rueda de prensa durante la cumbre del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

Los líderes europeos llegaron a un acuerdo este jueves en la noche (viernes en la madrugada para ellos) para desbloquear EUR 90.000 millones (unos USD 105.500 millones) para ayudar a Ucrania durante los próximos dos años, anunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

“Hemos llegado a un acuerdo. Se ha aprobado la decisión de conceder una ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026-2027”, escribió el funcionario en la red social X.

La discusión giraba en torno al uso de ganancias generadas por los activos rusos congelados tras la invasión de 2022, valorados en unos EUR 300.000 millones. Países como Polonia y los bálticos presionaban por acelerar la ayuda, mientras Hungría, bajo Viktor Orbán, exigía concesiones en temas como los derechos de la minoría húngara en Ucrania y garantías de no financiar armamento directo.

Países como Polonia, los bálticos, Alemania y los nórdicos presionaron por acelerar el desbloqueo de estos fondos para apoyo militar, económico y de reconstrucción, argumentando que Rusia debe compensar los daños causados, según CNN.

Mientras tanto, Hungría bajo Viktor Orbán vetó repetidamente el paquete, calificándolo de “declaración de guerra” y exigiendo concesiones sobre derechos de la minoría húngara en Ucrania, así como garantías contra el uso directo para armamento, según el medio.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski celebró el acuerdo europeo como un “hito histórico” que demuestra la unidad de la UE frente a la agresión rusa, afirmando en X que los EUR 90.000 millones asegurarán “estabilidad y defensa para Ucrania en 2026-2027”.

Destacó que este respaldo financiero, basado en ganancias de activos rusos congelados, compensará la posible reducción de ayuda estadounidense bajo Trump y permitirá continuar la resistencia, urgiendo a acelerar la adhesión de Kiev a la Unión Europea.

