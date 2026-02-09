Robo “de película” en Italia: fingieron ser policías y volaron un furgón con explosivos

Un espectacular asalto ha ocurrido en el sur de Italia este lunes: un comando ha atacado dos furgones blindados en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi. Foto: EFE - EFE

Una carretera estatal en la región de Puglia, al sur de Italia, se convirtió este lunes en el escenario de un robo “de película”. Un comando de asaltantes, equipado con fusiles de asalto y explosivos, atacó dos furgones blindados de la empresa Battistolli en la vía que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, provocando el caos entre decenas de conductores que presenciaron el asalto.

Una emboscada “cuidadosamente planificada”

El ataque ocurrió en la carretera estatal 613, cerca de la localidad de Tuturano. Según informes de EFE y el diario británico Daily Mail, los delincuentes ejecutaron un plan coordinado para detener el convoy. Primero, incendiaron un camión y una camioneta para bloquear el paso y dificultar la llegada de refuerzos, creando un “muro de llamas” que los protegía.

VIDEO | Un espectacular asalto ha ocurrido en el sur de Italia este lunes: un comando ha atacado dos furgones blindados en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi. pic.twitter.com/8fMciDJMQm — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2026

Para forzar la detención de los cambiones blindados, el grupo utilizó vehículos equipados con luces azules intermitentes, simulando ser patrullas de la policía en un control rutinario. Una vez detuvieron los furgones, al menos seis hombres enmascarados, algunos con overoles blancos y otros vestidos de negro, abrieron fuego de forma masiva con metralletas y colocaron explosivos en las puertas de los vehículos.

La llegada de una patrulla de los Carabineros (la gendarmería italiana) desencadenó un violento enfrentamiento. Según el diario Il Messaggero, el intercambio de disparos fue tan intenso que uno de los proyectiles atravesó un coche patrulla, rozando a los agentes.

Tras la detonación de los explosivos, que dejó una columna de humo visible a kilómetros, el comando emprendió la huida. Durante el escape, los asaltantes llegaron a robar vehículos a otros conductores que se encontraban atrapados en el embotellamiento para facilitar su huida hacia el campo. Pese a la magnitud del ataque, los reportes locales indican que el robo fue infructuoso.

“La banda no logró escapar con el dinero”, señaló el medio Sky TG24, que además vinculó el origen de los asaltantes con la zona de Foggia, conocida por bandas especializadas en este tipo de golpes sofisticados.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de dos presuntos miembros de la banda tras localizar un vehículo Alfa Romeo abandonado en una zona rural. Nicola Magno, secretario regional del sindicato policial Un Arma, destacó la valentía de los oficiales involucrados.

“Es solo gracias a la profesionalidad y compostura de nuestros colegas que hoy no estamos hablando de una tragedia”, señaló.

Las imágenes grabadas por testigos, que circulan en redes sociales, muestran el furgón blindado completamente destruido por la explosión y a los delincuentes parapetados tras los autos mientras el fuego consumía los bloqueos viales. La policía mantiene un amplio dispositivo de búsqueda para dar con al menos otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

