La iniciativa ha contado con el respaldo del canciller alemán, Friedrich Merz, y de la primera…

Cinco países de la Unión Europea firmaron este lunes en Viena un acuerdo con Ruanda para establecer en ese país el primer "centro de retorno" destinado a recibir a migrantes deportados del bloque comunitario. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Austria son los primeros en sumarse a esta iniciativa, que, según sus promotores, comenzaría a funcionar en 2027 y busca reforzar el control migratorio y combatir las redes de tráfico de personas.

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La iniciativa ha contado con el respaldo del canciller alemán, Friedrich Merz, y de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Desde el Gobierno de Dinamarca sostienen que este modelo permitiría aumentar el cumplimiento de las órdenes de expulsión de personas que permanecen irregularmente en territorio europeo. También consideran que contribuiría a reducir la brecha entre las decisiones administrativas de retorno y su ejecución, así como a debilitar el negocio de las redes de tráfico de migrantes.

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La Comisión Europea recibió con cautela el anuncio y destacó los preparativos adelantados por los países firmantes, especialmente en materia de garantías de derechos humanos y cooperación con organismos de Naciones Unidas. "Hacer más eficaz el sistema de retornos de la UE es una prioridad para la Comisión", afirmó este lunes un portavoz del Ejecutivo comunitario.

En su fase inicial, el centro tendría capacidad para albergar a 100 personas. Su uso estaría limitado a migrantes en situación irregular procedentes de los cinco países firmantes que ya cuenten con una orden de expulsión ejecutable. Es decir, no se trataría de un centro de recepción general, sino de una instalación destinada a personas cuyo proceso de retorno ya haya sido autorizado.

Por su parte, el Gobierno ruandés defendió la participación del país en el proyecto y aseguró que cuenta con condiciones para recibir tanto a refugiados como a migrantes. En ese sentido, manifestó su disposición a trabajar con los socios europeos para ofrecer alternativas que, según su planteamiento, sean seguras, legales y dignas. También señaló que el acuerdo busca contribuir a reducir las desigualdades en las oportunidades económicas a escala mundial.

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