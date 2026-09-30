Rusia amenaza con usar armas nucleares si la OTAN bloquea Kaliningrado: ¿qué pasó?

Según la agencia Reuters, que tuvo acceso al documento, Moscú acusa a la OTAN de seguir un rumbo peligroso e imprudente que eleva el riesgo de un choque armado directo. La nota contempla incluso ataques contra los centros de toma de…

Rusia ha puesto sobre la mesa, de nuevo, su carta más temida. En un documento enviado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Moscú advirtió que usará "todo su arsenal", incluidas las armas nucleares, si los países de la Alianza intentan aislar Kaliningrado, su enclave en el mar Báltico.

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Según la agencia Reuters, que tuvo acceso al documento, Moscú acusa a la OTAN de seguir un rumbo peligroso e imprudente que eleva el riesgo de un choque armado directo. La nota contempla incluso ataques contra los centros de toma de decisiones de los países miembros desde el inicio de un eventual conflicto.

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La embajada rusa en Irlanda también denunció que la OTAN prepara un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado y descartó que se tratara de un rumor. Otras embajadas en al menos tres países europeos han publicado comunicados similares en los últimos tres días.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió el tono de la escalada y recordó que la legislación rusa contempla una respuesta nuclear ante un intento de bloquear su territorio. También dijo que sus diplomáticos solo les estaban recordando esas reglas a las "cabezas calientes" de Europa y mencionó en particular declaraciones de Polonia que, según él, resultaron indignantes.

El pasado 11 de septiembre, el canciller polaco, Radosław Sikorski dijo que los aliados de la OTAN podrían hacer ejercicios militares cerca de Kaliningrado para presionar a Moscú a debilitar su despliegue en Ucrania.

¿Por qué importa tanto Kaliningrado?

Kaliningrado es un pedazo de Rusia sin conexión terrestre con el resto del país. Está encajado entre Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN, y es uno de los territorios más militarizados de Europa. Para Moscú, cualquier ejercicio o vuelo de inteligencia en sus alrededores se lee como un ensayo de cerco.

Nikolai Sokov, exdiplomático ruso y analista nuclear radicado en Viena, le dijo a Reuters que Rusia espera más presión, incluido un bloqueo del Báltico. Mientras que Europa vería la acción como una medida por debajo del umbral de la guerra, para Moscú, según advirtió, sería una guerra abierta. Ahí ve el mayor peligro: un error de cálculo de ambos lados.

La nota, según Sokov, podría indicar que los sectores más duros ganan peso en el Kremlin frente al apoyo occidental a Ucrania, las sanciones y la interceptación de barcos rusos.

La respuesta de la OTAN

La portavoz de la Alianza, Allison Hart, confirmó que la OTAN recibió la carta de Moscú y respondió que ninguna de sus actividades representa un riesgo para territorio ruso, por lo que pidió poner fin a la "retórica nuclear irresponsable" y, de paso, a la invasión de Ucrania.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dijo, por otro lado, que no se toma la advertencia en serio y descartó que exista un riesgo nuclear real para los países bálticos.

"Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", dijo en una conferencia.

Para Rutte, el presidente Vladimir Putin sabe que nunca podría ganarle a la Alianza, y la amenaza es un intento de dividir a los aliados y desviar la atención de una guerra que, afirmó, le va mal en Ucrania.

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Según Rutte, Rusia pierde unos 43.000 soldados entre muertos y heridos graves cada mes, una cifra que no es posible verificar de forma independiente.

Un diplomático de la OTAN consultado por Reuters también describió la amenaza como un intento más de intimidar a Europa. Pero un alto funcionario europeo de defensa, en cambio, advirtió que es la primera vez desde la Guerra Fría que Rusia se enfrenta así a la Alianza. Y eso, dijo, hace que las palabras deban tomarse con seridad.

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