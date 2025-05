Rusia atacó a Ucrania al tiempo que se realizó el intercambio de prisioneros

Una mujer pasa junto a un edificio alcanzado por un ataque, tras el lanzamiento de drones y misiles desde Rusia. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ucrania sufrió nuevos ataques aéreos este domingo, que dejaron al menos 13 muertos, mientras que en Moscú drones ucranianos provocaron el cierre temporal de aeropuertos, horas antes de que se completara un importante intercambio de prisioneros entre ambos países.

Esta fue la segunda noche consecutiva de ataques de envergadura dirigidos principalmente a Kiev. La Fuerza Aérea ucraniana afirmó el domingo que derribó 45 misiles y 266 drones rusos durante esta nueva ola de bombardeos nocturnos, la cual afectó a “la mayoría de las regiones” del país.

“Se reportaron ataques aéreos enemigos en 22 lugares, y caídas de partes de misiles y drones derribados en 15 lugares”, precisó el Ejército en Telegram. Yuriy Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, indicó que Rusia lanzó 298 drones, lo que constituye “la mayor cifra” en el curso de la guerra.

“Sin una presión realmente fuerte sobre los dirigentes rusos, esta brutalidad no puede detenerse. Las sanciones ciertamente ayudarán”, reaccionó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien llamó a apuntar contra “las debilidades de la economía rusa”, que, según él, “todos conocen”.

El mandatario les pidió a Estados Unidos, a los países europeos y a “todos aquellos que buscan la paz” que muestren “determinación” para llevar al presidente ruso, Vladímir Putin, a “terminar la guerra”.

El jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que no está “nada contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos le pasó. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente. No me gusta esto en absoluto”.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo en la cadena pública ARD que el presidente ruso “está violando los derechos humanos” y que la ofensiva es “una afrenta” incluso hacia Trump, “quien tanto ha hecho para llevar a Putin a la mesa de negociaciones”. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió ejercer “la mayor presión internacional” sobre Rusia.

“Noche de terror” en Ucrania

Los servicios de emergencias describieron el domingo una “noche de terror en la región de Kiev”, en un mensaje en Telegram. “Vimos que toda la calle estaba en llamas”, aseguró Tetiana Yankovska, una jubilada de 65 años que sobrevivió a un ataque en el pueblo de Markhalivka, al suroeste de Kiev.

Otro jubilado, Oleksander, de 64 años, también sobrevivió al bombardeo. Según dijo, no tiene mucha fe en las negociaciones en curso. “No necesitamos negociaciones, sino armas, muchas armas, para frenarlos”, sostuvo.

Si quiere conocer más sobre qué está pasando en la guerra de Ucrania, le sugerimos leer:

Ucrania también atacó con drones a Rusia

Los servicios de emergencias ucranianos también informaron de un hombre hallado muerto en la región de Mykolaiv, tras un ataque con un dron. Cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques rusos en la región occidental ucraniana de Jmelnitski, informaron los servicios de rescate.

Según la misma fuente, tres menores, de 8, 12 y 17 años, perdieron la vida en un bombardeo ruso en la región de Jytomir (noroeste). De acuerdo con Zelenski, además de la capital, esos “ataques deliberados contra ciudades ordinarias” apuntaron hacia doce regiones.

En Moscú, el alcalde Serguéi Sobianin informó sobre más de una decena de drones ucranianos sobre la capital rusa, pero no mencionó víctimas. La autoridad rusa de aviación civil impuso restricciones en al menos cuatro aeropuertos de Moscú, incluido el principal, Sheremétievo, que ya el domingo en la mañana fueron reabiertos.

Terminó el canje de prisioneros entre Moscú y Kiev

Aunque la escalada continúa, Rusia y Ucrania completaron este domingo la última etapa del intercambio de prisioneros en formato de 1.000 por 1.000, acordado durante unas conversaciones directas en Estambul a mediados de mayo. Se trata del mayor canje de prisioneros de guerra desde el inicio de la invasión a gran escala.

El Ministerio ruso de Defensa anunció que 303 soldados prisioneros fueron intercambiados por el mismo número de militares ucranianos este domingo, tras los canjes realizados el sábado (307 prisioneros de cada bando) y el viernes (270 soldados y 120 civiles de cada lado).

El intercambio de prisioneros y de cuerpos de militares muertos en combate constituye uno de los últimos ámbitos de cooperación entre Kiev y Moscú, cuyas fuerzas ocupan alrededor del 20 % del territorio ucraniano.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el viernes que Moscú está elaborando un documento con “las condiciones de un acuerdo duradero, global y a largo plazo sobre la solución” del conflicto, que preveía transmitir a Ucrania después del canje de prisioneros.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com