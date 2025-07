Rusia atacó a Ucrania después de una llamada sin avances entre Trump y Putin

Los residentes caminan por una zona afectada por un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia lanzó durante la noche el mayor bombardeo contra Ucrania desde que comenzó la guerra, indicaron este viernes las autoridades ucranianas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que una llamada con su homólogo ruso terminó sin avances.

Trump afirmó el jueves que sostuvo una larga conversación con su par ruso, Vladímir Putin, y dijo a la prensa que la conversación no logró “ningún progreso”.

Por su parte, el Kremlin declaró que el intercambio duró casi una hora y que Putin insistió en que Rusia “no renunciará a sus objetivos” en Ucrania.

Los periodistas de la AFP en Kiev reportaron el sonido de los drones acercándose a la capital ucraniana y los estruendos de las explosiones cuando fueron repelidos por los sistemas de defensa antiaérea.

Un portavoz de la aviación ucraniana afirmó que este bombardeo fue el mayor ataque aéreo desde febrero de 2022, cuando empezó la invasión a gran escala.

Timur, un residente de Kiev, relató que no había experimentado un ataque tan intenso: “Nunca había ocurrido nada parecido a este ataque. Hubo muchas explosiones”.

Se espera una llamada entre Zelenski y Trump

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, afirmó que las alertas antiaéreas comenzaron a sonar en todo el país cuando se anunció la llamada entre los mandatarios ruso y estadounidense.

“Una vez más, Rusia demuestra que no tiene intenciones de terminar con la guerra y con el terror”, declaró el líder de Kiev. Para él, esto es una prueba de que “sin una presión a gran escala, Rusia no va a cambiar su comportamiento estúpido y destructivo”.

El mandatario reportó que 23 personas fueron heridas en la andanada de bombardeos y el Ejército afirmó que Rusia lanzó 539 drones y 11 misiles. De ese total, fueron derribados 268 drones y dos misiles. Zelenski hablará este viernes con Trump, informó a la AFP un alto funcionario ucraniano.

“Absoluta desconsideración”

Los ataques nocturnos de Rusia se han intensificado en las últimas semanas. Según un conteo de la AFP, Moscú lanzó un número récord de drones y misiles contra Ucrania en junio, coincidiendo con el estancamiento de las conversaciones de paz directas entre Kiev y Moscú.

“Putin está mostrando claramente su absoluta desconsideración con Estados Unidos y con cualquiera que pida terminar la guerra”, declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

En Kiev, decenas de personas se refugiaron en las estaciones de metro. “Pasamos todas las noches aquí, conocemos a los empleados y a la gente que viene”, relató Yulia Golovnina, una mujer de 47 años.

Este recrudecimiento de los ataques genera preocupación después de que Estados Unidos anunciara esta semana que suspenderá el envío de cierto armamento a Ucrania, un apoyo que es crucial para repeler los bombardeos.

El tono adoptado por Trump después de la llamada con Putin fue inusualmente sombrío. En los cinco intercambios anteriores con el presidente ruso desde su retorno a la Casa Blanca en enero, el republicano se mostró optimista y reportó avances para llegar a un acuerdo. En cambio, el jueves, el presidente estadounidense dejó entrever su creciente frustración.

Ucrania también intensificó sus ataques con drones en Rusia, donde una mujer murió al estrellarse un dron contra un edificio de apartamentos, según informaron las autoridades.

Un nuevo intercambio de prisioneros

Rusia anunció este viernes haber procedido a un nuevo canje de prisioneros de guerra con Ucrania, como parte de un acuerdo alcanzado a inicios de junio en unas conversaciones directas en Estambul.

“El 4 de julio, un nuevo grupo de soldados rusos volvió del territorio controlado por el régimen de Kiev”, indicó el Ministerio de Defensa de Moscú en un comunicado, sin precisar cuántos fueron liberados.

El intercambio fue confirmado por Zelenski, quien precisó que Kiev recuperó a militares, en su mayoría detenidos en manos rusas “desde 2022”, y algunos civiles.

El 2 de junio, Kiev y Moscú acordaron liberar a todos sus prisioneros de guerra jóvenes o heridos, y devolver los restos de los combatientes muertos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com