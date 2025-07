Rusia bombardeó un hospital de maternidad en Ucrania

El lugar de un ataque con drones en Járkov, Ucrania, el 11 de julio de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE - SERGEY KOZLOV

Tres personas murieron el viernes en Rusia tras un ataque nocturno de dones ucranianos, mientras que bombardeos rusos hirieron a una quincena de personas en Ucrania y dañaron una maternidad en la ciudad oriental de Járkov.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró el viernes que había interceptado 155 drones lanzados por Ucrania en un ataque nocturno que dejó un muerto en la región occidental de Lípetsk y otro en la de Tula, cercana a Moscú.

Un tercer civil murió en bombardeos de artillería en la región fronteriza de Bélgorod, según las autoridades locales.

El ataque ucraniano se dio tras una andanada de drones rusos sobre Ucrania, principalmente contra su capital Kiev, que ha llevado a Moscú a romper un nuevo récord desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022.

El viernes un bombardeo ruso dañó un centro de salud en Járkov, la segunda mayor urbe ucraniana, donde una maternidad fue impactada, indicó en las redes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Nueve personas resultaron heridas, según el mandatario, entre ellas “madres con recién nacidos y mujeres que se recuperan de una operación”.

“Afortunadamente, no hay niños heridos”, añadió, al precisar que otras regiones habían sido atacadas durante la noche.

Un periodista de AFP presente en Járkov vio a una mujer acunar a su bebé recién nacido en una ambulancia tras ser evacuada del lugar.

En el terreno, las fuerzas rusas continúan su avance en el frente. Moscú anunció el viernes la toma de la localidad de Zelena Dolina, en la región oriental de Donetsk.

Tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, mientras el gobierno ruso rechaza los llamamientos a detener su ofensiva.

