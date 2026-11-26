Según esta fuente, este hombre llegó a Ucrania en julio de 2025 y firmó un contrato con la 60ª brigada mecanizada de Ucrania. En octubre de 2025…

El hombre de 33 años, identificado como Cristian Morales Mendoza, fue declarado culpable de actuar como "mercenario" y de "atentar contra la vida" de militares rusos, indicó la fiscalía.

Un tribunal de Donetsk, una ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania, condenó a 20 años de prisión a un colombiano acusado de haber combatido para el ejército de Kiev, anunció este jueves la fiscalía rusa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Rusia condena a 20 años de cárcel a un colombiano que combatió para Ucrania

Según esta fuente, este hombre llegó a Ucrania en julio de 2025 y firmó un contrato con la 60ª brigada mecanizada de Ucrania. En octubre de 2025 cayó preso en la región de Donetsk.

Tanto Moscú como Kiev han recurrido a miles de extranjeros para reforzar sus ejércitos desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania en febrero de 2022.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano señaló que unos 250 colombianos habían muerto y casi un millar estaban desaparecidos en este conflicto.

Según los datos de la cancillería, 162 colombianos murieron y 666 desaparecieron en el lado ucraniano, contra 94 fallecidos y 297 desaparecidos del lado ruso.

La ONU estima que al menos 10.000 colombianos están combatiendo en el extranjero, atraídos por promesas a menudo falsas de altos salarios y seguridad y, en muchos casos, sometidos a condiciones inhumanas.

Los exmilitares colombianos son conocidos y buscados en todo el mundo debido a la experiencia adquirida en el violento conflicto armado interno del país.

Desde 2022, el sistema judicial ruso ha condenado y encarcelado a numerosos ciudadanos extranjeros por combatir como mercenarios en nombre de Ucrania.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com