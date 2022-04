¿Rusia o Ucrania? Las dudas sobre el autor del ataque a una fábrica en Bélgorod

Así fueron los incendios en el depósito de petróleo en la ciudad de Belgorod, Rusia. Foto: EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE

El ataque a la fábrica de almacenamiento de petróleo en la ciudad rusa de Bélgorod fue perpetrado, según Rusia, por dos helicópteros ucranianos. Hasta el momento, Kiev no ha ni confirmado ni negado la acusación, según reportó el ministro de defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, quién afirmó que no podía corroborar o rechazar la denuncia hecha por Rusia, puesto que no contaba con toda la información a la mano.

Además, añadió que Ucrania “actualmente está llevando a cabo operaciones de defensa en contra de la agresión de Rusia en el territorio ucraniano, y esto no significa que Ucrania sea responsable de cada catástrofe que suceda en el territorio ruso”, según reporta Reuters.

Por otro lado, de acuerdo con comentaristas ucranianos, según reporta The Guardian, el ataque en la ciudad de Bélgorod podría haber sido realizado por el ejército ruso, para culpabilizar a Ucrania y así justificar el cese de las negociaciones, ya que hasta este momento Ucrania nunca ha atacado a la población rusa, pese a llevar un mes de guerra con este país.

Esta hipótesis cobró vida gracias a los comentarios realizados por el portavoz ruso, Dmitry Peskov, quien afirmó que el bombardeo realizado por Ucrania no puede percibirse “que crea condiciones cómodas para continuar las conversaciones”. Ante estas afirmaciones contradictorias, la duda sobre el autor de este ataque permanece intacta.

Te recomendamos: Argentinos o británicos: ¿qué país prefieren los nativos de las islas Malvinas?

Rusia y sus ataques de bandera falsa

La hipótesis que se maneja de que este atentado fue realizado por Rusia para incriminar a Ucrania no está alejada de la realidad, ya que no sería la primera vez que el presidente ruso Vladimir Putin realiza una operación de bandera falsa en contra de este país.

Recordemos que las operaciones de bandera falsa son, según Scott Radnitz, profesor de Estudios Internacionales en la Universidad de Washington, “ataques de un gobierno contra sus propias fuerzas para crear la apariencia de una acción hostil por parte de un adversario, lo que permite al gobierno difundir al mundo imágenes de las supuestas acciones de su enemigo”.

Cabe resaltar que antes de que se iniciara la guerra, Estados Unidos advirtió que Putin realizaría una operación de bandera falsa para justificar su invasión a Ucrania, y si bien, eso no sucedió, el presidente ruso junto con su gabinete sí han acusado falsamente a Ucrania de ataques inexistentes, como el falso ataque con un coche bomba en la región separatista del Donbás y un presunto intento de insurgentes ucranianos de hacer estallar una instalación de productos químicos, según el profesor Radnitz en un artículo publicado en el portal web The Conversation.

De hecho, hace unas horas cuando este centro de almacenamiento ruso fue atacado, el ministro de emergencias de Rusia, inmediatamente subió un video del lugar en llamas, a Telegram, difundiéndolo entre la población rusa y acusando formalmente al gobierno de Ucrania de haber realizado esta operación.

Asimismo, el gobernador Vyacheslav Gladkov envió un mensaje por esta red social asegurando que “hubo un incendio en el depósito de petróleo debido a un ataque aéreo llevado a cabo por dos helicópteros del ejército ucraniano, quienes entraron en territorio ruso a baja altura. Nadie murió”.

Hasta ahora, no se sabe si el ataque fue realizado o por Rusia o por Ucrania; según reporta The Guardian, ambos ejércitos, tanto el ruso como el ucraniano, utilizan el mismo modelo de helicóptero que realizó este ataque.

La cercanía entre la región de Belgorod y Ucrania ha causado anteriormente que “algunos proyectiles ucranianos cayeran sobre algunas aldeas en la región de Belgorod”, según indicó Ranya Dridi, periodista de Al Jazeera.

Al centro de almacenamiento llegaron aproximadamente 200 bomberos para combatir el incendio que este ataque originó. No obstante, el ministro de Energía, Nikolai Shulginov, aseguró que el incidente no afectará el suministro de combustible de la región ni los precios para los consumidores, según el medio citado.

Te sugerimos: Ucrania no es responsable del bombardeo en la ciudad rusa, dice un funcionario

Ucrania: inocente hasta que confirmen lo contrario

El ataque ocurrió en la ciudad de Bélgorod, cuya población es de 370.000 ciudadanos, y está ubicada al norte de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la cual ha sido incesantemente bombardeada por el ejército ruso y aún permanece rodeada por sus militares.

Según la BBC, los militares ucranianos sí tienen mucha experiencia “en volar bajo y rápido para evitar ser detectados por los radares militares y los sistemas de defensa aérea rusa, ya que han estado haciendo exactamente lo mismo en la región de Donbás, en el este de Ucrania durante años”.

En caso de que este ataque hubiese sido perpetrado por Ucrania, demostraría que los pilotos corrieron un gran riesgo volando tan bajo, al convertirse en un blanco fácil. A su vez, evidenciaría que Ucrania ha podido mantener sus fuerzas aéreas en funcionamiento, lo que le daría un impulso a sus fuerzas armadas, según explica la BBC.

No obstante, por otro lado, la única persona que ha negado categóricamente el ataque ha sido el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, quien ha afirmado, en televisión nacional, que “por alguna razón dicen que lo hicimos nosotros, pero según nuestra información esto no corresponde a la realidad”.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.