Rusia usa a los migrantes como armas contra Europa

Sin embargo, su crimen también era emblemático de una amenaza de seguridad más amplia que emanaba de Bielorrusia y su aliado cercano, Rusia, dijeron funcionarios letones, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Baiba Braže, en entrevistas en Riga. Los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos están facilitando un…

Un hombre fue captado por una cámara de vigilancia en agosto cortando una valla fronteriza desde Bielorrusia hacia Letonia, donde golpeó otra cámara similar con un tubo antes de huir de regreso al lugar de donde había venido.

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Sin embargo, su crimen también era emblemático de una amenaza de seguridad más amplia que emanaba de Bielorrusia y su aliado cercano, Rusia, dijeron funcionarios letones, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Baiba Braže, en entrevistas en Riga. Los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos están facilitando un plan elaborado para canalizar ilegalmente a migrantes de Medio Oriente y África a través de la frontera hacia Letonia y otros países de la OTAN y la Unión Europea, dijeron funcionarios letones.

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Miles de migrantes han cruzado la frontera hacia Letonia este año, y más de 11.000 fueron rechazados, totales que eran inauditos hace solo unos años en este país báltico de menos de 2 millones de personas. Un número desconocido atravesó las defensas fronterizas del país, cortando huecos en una extensa valla y, más recientemente, cavando por debajo de ella. Funcionarios letones describieron los daños como parte de una campaña dirigida.

Bandas criminales atraen a migrantes a Rusia y Bielorrusia en vuelos comerciales y luego los envían a la frontera, dijeron autoridades de Letonia, con el respaldo de esos países. Los funcionarios dijeron que los gobiernos ruso y bielorruso a veces incluso ofrecían vuelos chárter a Moscú o Minsk para los migrantes y luego proporcionaban transporte a las fronteras boscosas que colindan con Letonia, Lituania, Polonia y otros lugares. Los datos de geolocalización de los teléfonos de los migrantes mostraron que algunos habían viajado a través de Rusia, dijo Braže.

El objetivo de Rusia en Letonia, donde la migración es un tema político polémico, es avivar las tensiones antes de las elecciones parlamentarias del sábado y ayudar a la llegada de legisladores más favorables a Rusia, dijeron funcionarios letones.

“Desestabilizarían la situación para meter en el parlamento a políticos que son más amigables con Rusia”, dijo el general Guntis Pujāts, jefe de la Guardia Estatal de Fronteras de Letonia.

Los funcionarios rusos han negado las acusaciones de Letonia. “Esta es la más reciente muestra de la total estupidez del gobierno de Letonia”, dijo Dmitri S. Peskov, el portavoz del Kremlin, en un mensaje de texto. Una portavoz del gobierno de Bielorrusia no respondió a una solicitud de comentarios.

Letonia está reforzando sus defensas.

En una visita reciente a la frontera entre Letonia y Bielorrusia, había soldados en vehículos todoterreno patrullando como parte de una fuerza de reacción rápida, mientras que otros soldados rastrillaban el camino polvoriento para hacer más visibles las huellas.

Donde antes había una frontera abierta con Bielorrusia, ahora se erige una valla de acero alta y rematada con alambre de púas. La valla, que se extiende a lo largo de los 172 kilómetros de la frontera de Letonia con Bielorrusia, está equipada con cámaras de video y sensores de movimiento junto con programas de inteligencia artificial que ayudan a distinguir entre animales y personas. Los guardias fronterizos en un puesto de avanzada cercano miraban los monitores, rastreando cualquier movimiento, mientras drones de vigilancia volaban por encima.

El plan de los migrantes, según las autoridades, es parte de la estrategia más amplia de Rusia para sembrar la discordia en Occidente, aunque más sutil que otras operaciones recientes atribuidas al Kremlin. Los objetivos son los mismos, dijeron los funcionarios: imponer consecuencias a los países por apoyar a Ucrania y atar los recursos de la policía, los militares y los servicios de seguridad, mientras bordean el umbral de una guerra total y mantienen su capacidad de negarlo.

El uso de la migración como arma por parte de Rusia y su aliado Bielorrusia cumple con cada uno de estos requisitos, dicen los funcionarios letones.

“Es parte de la industria bélica”, dijo Braže en una entrevista. “Están librando un ataque subconvencional, y eso incluye no solo el sabotaje o los ataques terroristas patrocinados por el Estado, sino también ataques constantes de información hostil, ciberataques constantes, todo eso”.

Las autoridades letonas comenzaron recientemente lo que llaman la Operación Hombre Lobo, un esfuerzo para mitigar un aumento anticipado de migrantes antes de las elecciones. Como parte de la operación, el ejército y la guardia nacional han sido movilizados. Países aliados como Estonia y Finlandia enviaron guardias fronterizos para ayudar.

Un coro de funcionarios políticos y de inteligencia europeos ha advertido recientemente que Rusia planeaba intensificar su campaña de sabotaje de años contra Occidente, tal vez incluso montando una incursión o ataque a pequeña escala en los países bálticos o en otros lugares. Ese asalto, dijeron los funcionarios, podría servir para probar los límites del Artículo 5 de la OTAN, el cual establece que un ataque a un miembro es un ataque a todos.

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Los funcionarios alemanes culparon a los agentes de inteligencia rusos en agosto de conspirar para hacer explotar aviones de carga llenos de bienes destinados a Ucrania. El martes, funcionarios estonios alegaron que los servicios de seguridad de Rusia estaban detrás de un incendio en agosto en una empresa de tecnología de defensa que abastece a Ucrania. Las autoridades letonas han acusado a un grupo prorruso de la planificación para llevar a cabo ataques terroristas contra fabricantes de armas que abastecen a Ucrania en la guerra contra Rusia.

Los funcionarios de seguridad advierten que hay pocas señales de que Rusia esté planeando una operación militar inminente en un país de la OTAN.

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Aun así, Letonia está aumentando sus defensas, en parte porque los funcionarios saben que su apoyo a Ucrania la convierte en un objetivo para Rusia. Letonia había proporcionado alrededor de 1,3 millardos de dólares en ayuda a Ucrania hasta mayo, el periodo más reciente con datos disponibles. Eso es casi el 1 por ciento del producto interno bruto de Letonia, una contribución significativa para un país pequeño. El primer ministro Andris Kulbergs dijo recientemente que el próximo año, el país gastaría el 5 por ciento de su PIB en defensa.

Letonia selló su paso fronterizo de Silene en el este del país en 2023 para prevenir cualquier posible incursión militar. Lo que alguna vez fue un área de tránsito bulliciosa con productos que pasaban entre la Unión Europea, Bielorrusia y más allá, ahora está reforzada con pesados bloques de hormigón y barreras antitanque llamadas erizos.

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Desde que Rusia invadió Ucrania, el número de migrantes que aparecen en la frontera ha aumentado de manera constante. En 2021, casi 4400 fueron rechazados. Para 2025, el número casi se había triplicado.

El aumento obligó a Letonia a desviar recursos cruciales y a cerrar todos menos un paso fronterizo con Bielorrusia. Letonia ha gastado más de un millardo de dólares en asegurar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, dijo Kulbergs en agosto en una conferencia en Riga.

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La crisis migratoria comenzó antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. En 2021, funcionarios europeos acusaron a Bielorrusia de usar a los migrantes como fichas para castigar a los países a lo largo de sus fronteras, particularmente a Polonia, por su apoyo a las fuerzas políticas que se oponen al presidente autoritario de Bielorrusia, Aleksandr G. Lukashenko. El estancamiento atrapó a los migrantes en la zona gris helada entre las fronteras. Algunos perecieron.

Vladimirs Sersts, un capitán de la Guardia Estatal de Fronteras de Letonia, dijo que la situación de los migrantes escaló este año. Los oficiales encontraron recientemente dos túneles —uno que se estima en unos 39 metros de largo y el otro en unos 19 metros— cavados por debajo de la valla fronteriza. Se han encontrado túneles similares a lo largo de la frontera con Bielorrusia en Lituania, el país vecino.

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Una vez dentro de Letonia, los migrantes intentan encontrarse con traficantes cuyo trabajo es llevarlos más adentro de la Unión Europea. Muchos de los migrantes —que provienen de países tan variados como Eritrea, Afganistán, Irán, Somalia y Cuba— intentan llegar a lugares más al oeste, como Alemania, dicen los funcionarios. Algunos de los migrantes parecían haber sido engañados por sus traficantes haciéndoles creer que en realidad estaban en Alemania después de cruzar la frontera letona, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios dijeron que no hay duda de la complicidad de Bielorrusia. Ese país está administrado como un Estado policial. Su servicio de inteligencia, que todavía se llama KGB, es omnipresente. Los traficantes, por ejemplo, trabajan para bandas criminales que, a su vez, trabajan con la KGB bielorrusa, dijeron funcionarios letones.

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En la frontera con Letonia, el lado bielorruso lucía salvaje y descuidado, sin patrullas visibles. Los videos muestran a multitudes de migrantes congregándose en la valla fronteriza sin ninguna supervisión por parte de las autoridades bielorrusas, algo que a los ciudadanos bielorrusos nunca se les permitiría hacer.

Para Sersts, esto es prueba de la participación del gobierno bielorruso.

“Cuando ves a un grupo de migrantes caminando libremente a lo largo de la valla del lado bielorruso, ahí está la respuesta”, dijo. “Esta es un área restringida”.

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Braže, la ministra de Asuntos Exteriores, planteó el tema de la migración en una llamada en semanas recientes con John Coale, el enviado especial de Estados Unidos a Bielorrusia. Ella y el general Pujāts, el jefe fronterizo, se reunieron con él en septiembre en Riga. Coale se reunió por separado con Kulbergs, el primer ministro.

El general Pujāts dijo en una entrevista que conoce a su homólogo en Bielorrusia, pero que no se hablan. Y de todos modos, dijo, es Rusia, cuyo ejército opera fuera de Bielorrusia, la que realmente tiene el control.

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“A los rusos”, dijo, “les gusta usar otras manos para sus propios propósitos”.

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