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Rusia y las dudas sobre una misteriosa muerte que avivan temores de encubrimiento

La posible muerte por peste de una científica en Siberia reavivó las dudas sobre la transparencia de Rusia. La falta de información oficial y los antecedentes de ocultamiento del Kremlin alimentan la preocupación internacional.

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Neil MacFarquhar | The New York Times
TURKMENBASHI (Turkmenistan), 09/10/2026.- Russian President Vladimir Putin attends a narrow format meeting of the Commonwealth of Independent States (CIS) Council of Heads of State at the Avaza national tourist zone outside Turkmenbashi, Turkmenistan, 09 October 2026. EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Russian President Vladimir Putin attends a narrow format meeting of the Commonwealth of Independent States (CIS) Council of Heads of State at the Avaza national tourist zone outside Turkmenbashi, Turkmenistan, 09 October 2026. EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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A medida que se propagan los rumores sobre un posible brote de peste en Siberia, el Kremlin recurrió a una estrategia habitual: ofrecer poca información sobre las posibles malas noticias.

Mientras circulaban los rumores esta semana de que una mujer que trabajaba en un laboratorio siberiano podría haber muerto de peste, los programas de noticias en la televisión estatal rusa le prestaron escasa atención. Las autoridades en Moscú divulgaron poca información.

Ante esta posible amenaza nueva, el Kremlin parece recurrir a una estrategia habitual:…

Por Neil MacFarquhar | The New York Times

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Comentarios
  • Eduardo(34409)Hace 2 minutos
    Vladimir Putin, actúa como las hienas en algún poema "las hienas siguen y persiguen y matan."
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