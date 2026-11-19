La mayoría de sondeos dan como favorito para los comicios del 29 de noviembre al Partido Popular (PP) de Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar necesitaría, entonces, el apoyo de la extrema derecha de Vox, a quien las encuestas proyectan un…

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el jueves que había cometido "errores" durante un tenso cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de ser un "irresponsable", a diez días de las elecciones generales.

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La mayoría de sondeos dan como favorito para los comicios del 29 de noviembre al Partido Popular (PP) de Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar necesitaría, entonces, el apoyo de la extrema derecha de Vox, a quien las encuestas proyectan un fuerte crecimiento desde los 33 diputados que obtuvo en 2023.

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Los socialistas de Sánchez, que adelantó las elecciones el mes pasado tras fracasar en su intento de aprobar varios decretos sobre vivienda en el Parlamento, se situarían en segundo lugar, aunque con escasas posibilidades de formar gobierno ante el retroceso de las fuerzas de izquierda.

"Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores", admitió el líder socialista, de 54 años, en los minutos iniciales del debate.

Sánchez defendió los resultados de su gestión, especialmente en materia de crecimiento económico y empleo, y advirtió contra el "giro de 180 grados" en política económica que, según él, proponen Feijóo y el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

"Soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto. Y que a pesar de todas las dificultades, España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía", agregó Sánchez.

Del otro lado, el líder del PP insistió en los casos de corrupción que han salpicado al gobierno socialista.

"Hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es", lanzó Feijóo, tras reprocharle también su gestión de los accidentes ferroviarios ocurridos en España durante el último año, que dejaron 115 muertos.

"Involución"

Aunque ausente del duelo televisado, el líder de Vox no tardó en aparecer en el debate. El Partido Popular no descarta pactar con su formación, lo que podría llevar a la extrema derecha al gobierno de España por primera vez desde la transición democrática que siguió al fin de la dictadura franquista (1939-1975).

"Vamos a traer más justicia social, más servicios públicos, más prosperidad, y quizá también algo más de esperanza de lo que ofrece la coalición del señor Feijóo con el señor Abascal", apuntó Sánchez.

El líder socialista, al frente del gobierno desde hace ocho años, subrayó los buenos datos macroeconómicos de su gobierno ante un Feijóo que le reprochó que esos números no se sentían en el bolsillo de los españoles, preocupados por la fuerte crisis de vivienda.

"Usted ha triturado la clase media", reprochó a Sánchez el líder del PP.

"Persona amoral"

El líder del Partido Popular retomó las críticas a Sánchez que realizó este jueves el líder independentista catalán Carles Puigdemont, en una entrevista concedida al periódico El Mundo.

"El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España", lanzó Feijóo.

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Los diputados del partido de Puigdemont votaron a favor de la investidura de Sánchez en julio de 2023 a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes procesados tras el intento de secesión de la región del noreste de España en 2017.

Intensa campaña

Este no es, sin embargo, el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Además de sus cruces habituales en el Congreso de los Diputados, ambos ya mantuvieron un careo televisado antes de las elecciones generales de julio de 2023. En aquella ocasión, los comentaristas políticos consideraron a Feijóo vencedor sobre un Sánchez poco fluido.

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Pero el socialista inició después una remontada que le llevó a finalizar segundo en los comicios -por detrás del PP-, aunque con un resultado que le permitió formar gobierno tras hacerse con los apoyos de partidos de izquierda e independentistas catalanes.

"La amplia mayoría de la gente ya tiene su voto, sus ideas ya bien cogidas", consideró de su lado Carlos Cabrera, un funcionario de 45 años.

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En una campaña con fuerte presencia de las redes sociales, los candidatos no desdeñaron ningún formato para captar la atención de los votantes. Entrevistas con youtubers, visitas a pódcasts e incluso portadas en revistas del corazón, como la que protagonizó este miércoles Sánchez declarándole de nuevo su amor a su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias.

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