Sarkozy queda libre tras solicitud al tribunal en Francia: está es la razón

La fiscalía en Francia envió una solicitud al Tribunal de Apelación de París para la liberación de Nicolás Sarkozy, expresidente francés, quien fue condenado a cinco años de prisión por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero de Libia su campaña de 2007. Este lunes el órgano de justicia aceptó la demanda.

Al ser acusado Sarzoky se presentó como la víctima de jueces supuestamente politizados. “Si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente”, dijo tras la condena.

Pero, este lunes el expresidente francés aseguró que la cárcel es “muy dura” y “extenuante”. Además, agradeció al personal penitenciario por haber hecho “soportable (...) esa pesadilla”.

Su afirmación se dio después de haber estado 20 días en prisión por asociación ilícita. Además, él es el primer jefe de Estado francés en acabar entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el primero de un país ya dentro de la Unión Europea (UE).

El tribunal aseguró que la aceptación sobre la libertad de Sarkozy está bajo la condición de que permanezca en territorio francés.

En el nuevo dictamen se aseveró que “no existía riesgo de ocultamiento de pruebas, presión o colusión”, por esto, “la detención continuada no está justificada”, según indicó la fiscalía.

Previo a la aceptación de la demanda por parte del tribunal, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, defendió que la permanencia de su cliente en prisión constituía una “amenaza”.

La fiscalía también se mostró favorable a la salida de la cárcel del exmandatario, pero con medidas de control judicial.

Su esposa, la cantante Carla Bruni, y dos de sus hijos asistieron a la audiencia en el tribunal, constató un periodista de AFP.

¿Qué se sabe sobre las acusaciones contra Sarkozy?

Hasta ahora, el proceso no permitió demostrar que el dinero, que se acusa usar para financiar su campaña de 2007, se utilizó en “última instancia”.

El tribunal subrayó que Sarkozy sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la “excepcional gravedad de los hechos”.

Su condena estuvo acompañada de polémica, ya que el tribunal ordenó su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación se espera en la segunda mitad del mes de marzo.

Pero al tener ya 70 años, el político conservador pudo presentar una solicitud de libertad condicional el mismo día en que pisó la cárcel.

Tras la reciente aceptación de petición el presidente podría cumplir su condena en su domicilio con una tobillera electrónica, como la que ya usó a principios de año en el marco de otro caso.

Esta condena no es la primera contra este político, que suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y tiene más causas abiertas.

