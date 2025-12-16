¿Se acerca un plan de paz para Ucrania? Esto es lo que han dicho Zelenski y Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (i); el presidente estadounidense, Donald Trump, discuten durante la reunión que celebraron en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que los planes de paz negociados con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia podrían concretarse “en cuestión de días” y ser presentados posteriormente a Moscú, tras dos jornadas de intensas conversaciones en Berlín entre delegaciones ucranianas, estadounidenses y europeas.

Por su parte, Estados Unidos afirmó que en esas reuniones se logró resolver cerca del 90 % de los asuntos más complejos del eventual acuerdo, aunque persisten diferencias clave y no hay señales claras de que el Kremlin esté dispuesto a ceder.

“Hasta ahora solo hemos visto publicaciones en los periódicos y no vamos a reaccionar a ellas. No hemos visto el texto. Cuando lo veamos, entonces lo analizaremos”, afirmó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiterando las exigencias de cesión territorial por parte de Ucrania y el rechazo a cualquier despliegue militar occidental en el país.

¿En qué consiste el plan?

En declaraciones difundidas en la madrugada del martes, Zelenski explicó que se trabaja en un paquete de cinco documentos, varios de ellos centrados en garantías de seguridad para Ucrania.

Según dijo, estas garantías tendrían carácter legal y requerirían la aprobación del Congreso estadounidense, con un alcance que “replicaría el artículo 5 de la OTAN”, aunque sin una adhesión formal a la alianza. Estados Unidos, por su parte, ha descartado el envío de tropas propias al terreno.

En paralelo, líderes de Reino Unido, Francia, Alemania y otros ocho países europeos respaldaron la creación de una “coalición de los dispuestos”, que podría desplegar fuerzas para ayudar a regenerar el ejército ucraniano, proteger su espacio aéreo y reforzar la seguridad marítima.

Sin embargo, estas propuestas no llegan a equipararse plenamente a las garantías colectivas de la OTAN y chocan con una de las líneas rojas históricas de Moscú: la presencia de tropas extranjeras, especialmente de países de la alianza atlántica, en suelo ucraniano.

Precisamente el tema territorial sigue siendo el principal punto de fricción entre Kiev y Washington. El presidente Donald Trump, cuyo equipo lidera las negociaciones por parte de Estados Unidos, ha planteado que Ucrania renuncie a las zonas del Donbás que aún controla. Zelenski, en cambio, propone congelar las líneas del frente de guerra actuales.

Como posible compromiso, los negociadores estadounidenses han sugerido convertir algunas áreas en “zonas económicas libres”, una idea que Kiev solo consideraría, según Zelenski, si no implicara control ruso y si fuera refrendada por la población en un referéndum.

“Bajo ninguna circunstancia reconoceremos el Donbás como territorio ruso, ni de facto ni de jure”, subrayó el presidente ucraniano, quien admitió que aún no hay consenso en este punto.

Rusia, por su parte, ha insinuado que podría aceptar un esquema de control con fuerzas policiales o de guardia nacional, lo que para Kiev sigue siendo inaceptable.

Aunque el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que la paz está hoy más cerca que en cualquier momento desde el inicio de la invasión a gran escala, diplomáticos europeos reconocen en privado que estas conversaciones buscan también mantener a la Casa Blanca comprometida con el apoyo a Ucrania.

El desenlace dependerá, en última instancia, de la respuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, quien hasta ahora no ha dado señales de estar dispuesto a modificar sus objetivos de guerra.

