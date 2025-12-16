“Es un orgullo”: en Siria celebran al “héroe” del ataque en playa de Australia

Ahmed al Ahmed, el "héroe" del tiroteo en Sidney, Australia. Foto: Archivo Particular

Ahmed al Ahmed, el héroe que arriesgó su vida al arrebatar el arma de uno de los atacantes en la playa australiana de Bondi, se ha convertido en motivo de orgullo en su pueblo natal en Siria.

“Su acto es fuente de orgullo para nosotros y para Siria”, declaró a AFP Mohamed, agricultor en la aldea de Al Nayrab y tío de Ahmed.

Ahmed, un vendedor de frutas, emigró de Siria a Australia en 2007, dijo Mohamed, de 60 años.

Su sobrino, de 44 años y padre de dos hijos, se convirtió en héroe cuando interceptó un ataque perpetrado en la popular playa de Bondi, en Sídney, contra una congregación judía que celebraba Janucá.

Los dos atacantes mataron a 15 personas y dispararon a Ahmed varias veces en el hombro durante el forcejeo.

Su tío dice que estaba viendo sus redes sociales cuando se encontró con el video, que se acabó volviendo viral, en el que su sobrino forcejea con uno de los agresores.

“Sospeché que este era mi sobrino, así que llamé a su padre y me confirmó que Ahmed era el que tomó el arma”, relató.

Las imágenes muestran a Ahmed agachado entre los vehículos estacionados durante el tiroteo, y luego forcejeando para quitarle el arma a uno de los atacantes.

“Este incidente causó sensación mundial. Él es de Siria y es musulmán, y no tenía otra motivación para hacer esto salvo el heroísmo y la valentía”, expresó el tío.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó a la televisión nacional ABC que el ataque pareció “motivado por la ideología del Estado Islámico”.

Cuando visitó a Ahmed en el hospital, elogió su hazaña y aseguró que “su valentía es una inspiración para todos los australianos”.

Una campaña en internet recaudó más de 1,9 millones de dólares australianos (1,2 millones de dólares estadounidenses) para cubrir los gastos médicos de Ahmed.

“Que Dios sane sus heridas”

Según su tío, Ahmed salió de Al Nayrab en 2007 hacia Australia, donde trabajó en un primer momento como obrero de construcción, antes de abrir un puesto de frutas y verduras en Sídney.

Sus padres fueron a visitarlo hace dos meses y aún estaban allí cuando ocurrió el ataque.

En una casa modesta de la aldea, fuertemente bombardeada durante la guerra civil en Siria, la orgullosa abuela de Ahmed rezó por su nieto: “que Dios esté complacido con él y le brinde éxitos”.

Al Nayrab está ubicada en la provincia de Idlib, parte de la cual escapó al control del expresidente Bashar al Asad al inicio de la guerra. Asad fue derrocado en 2024 por una coalición de grupos islamistas.

Ahora, el nombre de Ahmed está en boca de todos los pobladores de la aldea, aunque su casa está abandonada, sin puertas ni ventanas, y el techo continúa dañado por los bombardeos.

“Estamos orgullosos de lo que hizo Ahmed, hijo de nuestra aldea (...). Su acto fue heroico y nadie más lo pudo haber hecho”, expresó Abdul Rahman al Mohamed, de 30 años, dueño de un taller de llantas. Lo elogió por salvar “vidas inocentes” al detener el ataque.

“Le pedimos a Dios por su rápida recuperación”, agregó.

Acomodando cajas de manzanas delante de su casa, Yousef al Ali, viejo amigo de Ahmed, recordó cómo se divertían antes de que se fuera.

“Cuando vi en Facebook que estaba herido, me puse muy triste, pero lo suyo fue un acto heroico, que Dios sane sus heridas”, declaró a AFP Yousef, de 45 años.

“Él siempre ha sido valiente, un hombre de principios”, sostuvo.

