“Se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”: el grito en España por una vida digna

Todo empezó a las 11:00 p. m. del martes para Eduardo Sánchez Iglesias. Pasó por bares y restaurantes de su barrio en Madrid para decirles a unos y otros que solo faltaba una hora para el inicio de la huelga general. A las cocheras de autobuses llegó a las 3:00 a. m., y luego de eso se dejó ver por varias zonas de la capital, como la Universidad Complutense y la Gran Vía. Quería alcanzar el centro, donde personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta abuelos, se reunieron en medio de la incertidumbre por los sueldos bajos y la…

Todo empezó a las 11:00 p. m. del martes para Eduardo Sánchez Iglesias. Pasó por bares y restaurantes de su barrio en Madrid para decirles a unos y otros que solo faltaba una hora para el inicio de la huelga general. A las cocheras de autobuses llegó a las 3:00 a. m., y luego de eso se dejó ver por varias zonas de la capital, como la Universidad Complutense y la Gran Vía. Quería alcanzar el centro, donde personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta abuelos, se reunieron en medio de la incertidumbre por los sueldos bajos y la imposibilidad de tener una casa. Dijo que si los hijos viven peor que sus padres es un total fracaso, y eso es lo que considera que está sucediendo en España y lo que llevó a varias personas a salir a protestar a las calles.

Una de sus mayores aspiraciones es que en un futuro su hija de 12 años tenga la oportunidad de estudiar, como hace años él lo pudo hacer, pero sabe que no tiene cómo pagar una universidad privada y, ante los altos precios de la vivienda, ni siquiera tiene capacidad de ahorro. Es un profesor universitario, además de sindicalista y militante de Comisiones Obreras, y su sueldo se queda corto, pero eso no es algo solo suyo. Al contrario, es una cuestión generalizada. No es un perfil extraño ni anecdótico, es algo que les pasa a otros más. Por eso se escucharon gritos de “Madrid será la tumba del rentismo” o se leyeron grafitis con mensajes que decían “11N: contra el rentismo, el capital y sus gobiernos”.

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Unas 120.000 personas se reunieron en Madrid y unas 55.000 lo hicieron en Barcelona, según la Delegación del Gobierno y la Guardia Urbana, respectivamente, aunque los organizadores dieron cifras más altas. Allí, en esa ciudad catalana, la colombiana Juanita Acero salió con sus amigas a protestar, y lo hizo porque lleva diez años viviendo en España, cinco de ellos trabajando, y se ha dado cuenta de que los salarios no suben lo suficiente con respecto a cómo lo hace la renta, además de que se ha normalizado que la mitad del sueldo se destine a pagar un arriendo compartido. Comprar casa es aún más difícil porque las hipotecas no se las dan a cualquier persona, por la misma naturaleza de los salarios, y confesó que eso ha resultado en un círculo del cual es muy difícil salir, más si se es joven y no hay ningún tipo de respaldo.

Habló acerca de que en Barcelona no hubo buses, que las estaciones del metro las cerraron y que Rodalies, que es el tren de cercanías, tampoco funcionó. Caminar fue prácticamente la única opción para moverse. A su alrededor escuchó reclamos por la vivienda, por la gestión de la migración y en defensa del feminismo. Dijo que la protesta fue pacífica, pero que, pasadas las horas, cuando ya se estaba regresando, hubo gente rompiendo vitrinas de tiendas y prendiendo fuego en ellas: “Nos fuimos antes para evitar algún disturbio. Se estaba poniendo algo agresivo y hubo gente aprovechándose de la situación”.

Los Mossos d’Esquadra, la policía de la Generalitat, reportaron al menos ocho detenidos por los incidentes registrados en el paseo de Gràcia de Barcelona, donde grupos de personas rompieron escaparates, quemaron contenedores y lanzaron pirotecnia contra los agentes. El número total de arrestos en el país ascendió a 61 y se contaron 1.500 incidencias. Además, la Policía Nacional usó gas pimienta y lanzó pelotas de goma para dispersar a la multitud en la Gran Vía, en Madrid. Cerca de la Plaza de España, un pequeño grupo quemó varias papeleras y arrojó escombros contra los uniformados por Callao. Varios individuos fueron atendidos con escozor en los ojos y problemas respiratorios.

Pero, así como miles decidieron salir a las calles, otros cuantos fueron más escépticos. María José, una residente del sector Moncloa, aseguró que no apoyó la huelga porque cree que fue convocada por el Gobierno para hacerle peso a la oposición. María, en cambio, aunque reconoció que la protesta es la forma de expresar un malestar que existe, comentó que cree que no se hizo en el momento oportuno, que no entendió muy bien contra quién estaba dirigida, aunque de fondo hay motivos claros, y que se dirigió más que todo a un impacto en las urnas, pues el 29 de noviembre hay elecciones: “Habrá que ver qué pasa ahí”.

La huelga fue convocada bajo las consignas de una vivienda digna y una educación pública de calidad, resaltó Mariano García de las Heras, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, quien también está afiliado al sindicato de Comisiones Obreras. Sin embargo, no se redujo a eso: “En el fondo, buscó impugnar un modelo económico que se traduce en una progresiva disminución del poder adquisitivo”, y eso afecta a estudiantes, mujeres, migrantes y pensionados, etc. Para algunos, como para Sánchez Iglesias, esto marca el pulso de los movimientos sociales del futuro, unos en los cuales los reclamos trascenderán la militancia de partidos. Por eso, en sus palabras, “da igual quién gobierne, se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”.

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