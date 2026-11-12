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“Se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”: el grito en España por una vida digna

Miles de personas salieron a las calles de Madrid y Barcelona, entre otras ciudades más, en medio de unas condiciones de vida que son cada vez más difíciles para muchos, para jóvenes, mujeres y trabajadores. Esta es una presión de cara a la cita en las urnas del 29 de noviembre, pero que va mucho más allá de unos comicios.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
Vista general de la manifestación convocada por los principales sindicatos en España para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales.
Vista general de la manifestación convocada por los principales sindicatos en España para reivindicar el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales.

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Todo empezó a las 11:00 p. m. del martes para Eduardo Sánchez Iglesias. Pasó por bares y restaurantes de su barrio en Madrid para decirles a unos y otros que solo faltaba una hora para el inicio de la huelga general. A las cocheras de autobuses llegó a las 3:00 a. m., y luego de eso se dejó ver por varias zonas de la capital, como la Universidad Complutense y la Gran Vía. Quería alcanzar el centro, donde personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta abuelos, se reunieron en medio de la incertidumbre por los sueldos bajos y la…

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

majonori mnoriega@elespectador.com
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Comentarios
  • Es mi opinión…(35380)Hace 4 horas
    Abajo el rentismo, tarde o temprano nos alcanzará o a nuestros descendientes.
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