¿Semana laboral de cuatro días? Bélgica les dará la opción a los trabajadores

El gobierno de coalición en Bélgica anunció una gran reforma laboral para el país impulsada por la pandemia de Covid-19. El primer gran cambio presentado por el primer ministro, Alexander De Croo, es el de otorgarle a los trabajadores el derecho a solicitar una semana laboral de cuatro días sin pérdida de salario.

“Después de dos años difíciles, el mercado laboral ha evolucionado. Con este acuerdo, estamos estableciendo los puntos de referencia para una buena economía”, dijo De Croo.

¿En qué consiste la semana la oferta de los cuatro días?

Según el acuerdo logrado entre sindicatos y grupos empresariales, los trabajadores a tiempo completo podrán solicitarle a sus superiores una semana laboral condensada en cuatro días. Esto quiere decir que las horas de trabajo seguirán siendo las mismas (38 horas), pero ahora estarán repartidas en cuatro días en lugar de cinco.

Los empleados podrán trabajar un máximo de 9,5 horas al día, lo que equivale a un horario de 9:00 a. m. a 6:30 p. m., aunque se puede prorrogar a 10 horas según el convenio entre empleado y empleador.

El objetivo es darle a las personas mayor libertad para organizar su tiempo de trabajo. Para solicitar esta opción, un empleado debe presentar una petición justificada a su jefe directo, quien podría rechazar la solicitud si tiene argumentos sólidos para hacerlo.

¿Cómo fue recibida la noticia?

Quienes hacían campaña por una reducción de la semana laboral manifestaron agradecimiento a la flexibilidad que se le da a los trabajadores con esta reforma, pero rechazaron los detalles del cambio.

“Comprimir una semana normal de cinco días en cuatro no es la respuesta para abordar el agotamiento, el estrés y el exceso de trabajo”, le dijo Joe Ryle, director de 4 Day Week Campaign, a The Independent.

Para Ryle, el problema central es la reducción de la carga laboral, no la compresión de esta en menos días.

Los ejercicios hechos sobre esta propuesta en otros países han demostrado que hay un aumento significativo en la productividad y en el bienestar para los trabajadores. En Islandia, el modelo fue catalogado como un “éxito” por investigadores de ese país. El 85 % de la población activa ha elegido la opción de una semana laboral de cuatro días. En Escocia también se espera un experimento similar de seis meses en 2023.

Derecho a desconectarse del trabajo

El segundo gran cambio de esta reforma le da a los empleados el derecho a ignorar a sus jefes después de concluida su jornada laboral. Esto quiere decir que pueden apagar sus dispositivos electrónicos e ignorar los mensajes que llegan después del horario laboral sin enfrentar represalias por parte de sus jefes.

“La frontera entre el trabajo y la vida privada se vuelve cada vez más porosa. Estas demandas incesantes pueden dañar la salud física y mental del trabajador”, señaló Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro de Economía y Trabajo.

Aplicaciones de domicilios reguladas

El paquete de medidas anunciado por De Croo tiene un tercer elemento: se van a tomar medidas para regular a las plataformas como Uber, Deliveroo y Just Eat Takeaway, que prestan servicios de transporte y domicilios, para que le brinden un seguro contra lesiones a sus empleados. Esto hace parte de una propuesta más amplia que se aborda en la Unión Europea para que las plataformas tecnológicas asuman responsabilidades sobre quienes se consideran como empleados.

Para De Croo, ofrecer una mayor protección de las libertades y derechos de los empleados es clave para aumentar la tasa de empleo, la cual está muy por detrás de naciones como Alemania y Países Bajos.

