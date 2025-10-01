Logo El Espectador
Mundo
Europa

Suspenden el Oktoberfest en Alemania tras explosión y amenaza de bomba

Una explosión y una carta amenazante detienen el famoso festival cervecero en Múnich.

Agencia AFP
01 de octubre de 2025 - 03:01 p. m.
Los terrenos cerrados del Oktoberfest en Múnich, Alemania, 1 de octubre de 2025.
Los terrenos cerrados del Oktoberfest en Múnich, Alemania, 1 de octubre de 2025.
Foto: EFE - DIEGO FEDELE
La célebre Fiesta de la Cerveza de Múnich, en Alemania, cerró temporalmente el miércoles por una amenaza de bomba en la ciudad, donde la policía investigó una “pelea familiar” que involucró explosivos y dejó un muerto.

El cuerpo armado informó que un hombre de 57 años hirió a su madre y a su hija en un barrio del norte de la ciudad, donde colocó explosivos en la casa familiar antes de incendiarla.

El hombre se suicidó cerca de la vivienda y en su mochila se encontraron artefactos explosivos, indicó la misma fuente.

Los agentes encontraron una carta escrita por el sospechoso cerca del lugar del crimen, que contenía una amenaza no especificada de atentado con explosivos y hacía referencia al ‘Oktoberfest’, la fiesta de la cerveza que acoge cada día a miles de personas.

“Debido a una amenaza de bomba no especificada relacionada con el incidente ocurrido en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese (centro de la ciudad) permanecerá cerrado hasta las 17:00 (hora local, 10:00 de la mañana, hora de Colombia)”, informó la policía en su canal de WhatsApp.

La alarma sobre el incidente en el norte de la ciudad se dio antes del amanecer, cuando se escucharon explosiones dentro de la casa en llamas y comandos policiales acudieron al lugar, donde también ardían tres vehículos.

El presunto pirómano fue encontrado más tarde en un lago cercano, gravemente herido, y falleció poco después, indicó la policía, que habla de una “pelea familiar”.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, anunció la reapertura de la fiesta a las 17:30 (10:30 de la mañana, hora de Colombia). “La policía comprobó la situación y dio el visto bueno”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

El evento, que este año tiene lugar del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.

Por Agencia AFP

