Testimonios del accidente de trenes en España: “Iban a morir y no podía hacer nada”

Los últimos tres vagones del tren de la compañía Iryo, que viajaba con 317 personas a bordo, se salieron de la vía ferroviaria a las 19:39 (hora local de España). Veinte segundos después, otro tren de la compañía Renfe, que circulaba a 200 kilómetros por hora con 184 pasajeros, impactó con los vagones y también se descarriló.

Las imágenes de un dron policial mostraron cómo los trenes se detuvieron a 500 metros de distancia. El vagón de un tren se partió en dos, con una parte aplastada como una lata. Paqui, residente de Adamuz, quien junto con su esposo acudió a rescatar a los supervivientes, describió haber visto restos de cuerpos en las vías entre los dos lugares del accidente.

“Mi esposo encontró a un niño muerto dentro, y a otro niño llamando a su madre. Nunca se está preparado para ver algo así”, señaló a la agencia de noticias Reuters.

Los hechos registrados cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, constituyen el cuarto siniestro ferroviario más grave en la historia de España. Al menos 40 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. “Sabías que iban a morir, y no podías hacer nada”

Entre los lesionados, 43 permanecen hospitalizados, 12 de ellos en Unidades de Cuidado Intensivo y nueve en estado grave, según informó este lunes 19 de enero el servicio de emergencias de Andalucía, Comunidad Autónoma donde ocurrió el accidente.

“El tren se inclinó hacia un lado (...). Luego todo se quedó a oscuras y solo oí gritos”, describió a la agencia de noticias Reuters Ana, una joven que regresaba a Madrid y que estaba siendo atendida en un centro de la Cruz Roja en Adamuz.

Cojeando, envuelta en una manta y con la cara cubierta de tiritas, describió cómo fue sacada del tren a rastras, cubierta de sangre, por otros pasajeros. Los bomberos rescataron a su hermana embarazada de los escombros y una ambulancia las trasladó al hospital.

“Había personas que estaban bien y otras que estaban muy, muy mal heridas. Las tenías justo delante. Sabías que iban a morir y no podías hacer nada”, señaló.

Juan Barroso, un hombre con cuatro familiares que viajaban en uno de los trenes siniestrados, cree que algunos de ellos han muerto, según aseguró a la televisión estatal este lunes. “He recorrido todos los hospitales (...). Estamos hartos de llamar a Renfe para saber en qué vagón iban mis familiares”, condenó el afectado, pese a que la compañía Iryo y Adif, la administradora de las líneas ferroviarias, anunciaron líneas telefónicas para la información sobre desaparecidos o heridos.

Las labores para acceder a algunas partes de los trenes se prolongarán a lo largo del lunes, con ayuda de maquinaria y taladros con los que los bomberos intentan remover los obstáculos. Imágenes publicadas por la Guardia Civil desde la zona cero de la tragedia muestran asientos de los trenes regados por las vías y vagones convertidos en amasijos de hierros.

Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. El corte afectará sobre todo a Renfe, que es la que tiene más trayectos.

¿Cuáles fueron las causas de la tragedia en España?

Los motivos se encuentran bajo investigación. El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insistió en una rueda de prensa a última hora del domingo en que el accidente es “raro y difícil de explicar”, dado que el tramo Madrid-Sevilla, donde se produjo el siniestro, había sido renovado en un proyecto que finalizó en mayo, con una inversión de 700 millones de euros (unos USD 813 millones).

“Es un accidente extraño”, también sostuvo este lunes 19 de enero el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, quien compareció con voz entrecortada ante una marea de cámaras de televisión para anunciar que la empresa “se declaró a disposición” de las autoridades para contribuir en las investigaciones.

Bertomeu insistió en que el tren “ha cumplido la totalidad de sus revisiones y mantenimientos programados”, después de que la compañía detallara que el convoy, fabricado en 2022, había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, descartó que el descarrilamiento se produjera por exceso de velocidad. Funcionarios de la Guardia Civil, ataviados con trajes quirúrgicos blancos, se dedican este lunes a recoger pistas en el lugar del accidente que puedan arrojar luz sobre las causas.

La Fiscalía General del Estado informó este 19 de enero sobre un “contacto directo y permanente” con la Fiscalía Provincial de Córdoba, “competente en el procedimiento”, y de otros entes investigadores regionales del sur de España. Además, enfatizó en que trabajará “proactivamente para esclarecer las circunstancias y las causas de este lamentable accidente”.

La Guardia Civil habilitó oficinas en Córdoba, Sevilla, Huelva, Madrid y Málaga para recoger muestras de ADN que faciliten la identificación de los cuerpos, algunos de los cuales están “atrapados entre hierros” o “muy desfigurados”, describió Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Horas más tarde, junto al presidente del Gobierno, Bonilla remarcó: “Quedan muchísimas horas de trabajo intenso”.

“Vamos a dar con la verdad”: Sánchez decretó tres días de luto nacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió este lunes una reunión con el líder de la oposición y su participación en el Foro de Davos, en Suiza, para dirigirse al lugar del accidente, en Adamuz, provincia de Córdoba.

En una rueda de prensa sin preguntas, Sánchez decretó tres días de luto nacional, que regirán a partir de la medianoche de este lunes. El líder del PSOE también subrayó que se trata de un siniestro “difícil de explicar”. Sin embargo, prometió “dar con la verdad” y transparencia en las investigaciones.

La comparecencia, a la que asistieron algunos ministros, resolvió pocas dudas fundamentales, por lo que el presidente hizo un llamado a la paciencia: “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta”.

Sánchez también hizo un llamado a la ciudadanía a que “atiendan y accedan a la información oficial y a medios de comunicación contrastados”.

Entretanto, los reyes Felipe VI y Letizia, a quienes la noticia los sorprendió en el funeral de la princesa Irene de Grecia, en Atenas, confirmaron que acudirán el martes 20 de enero al lugar del accidente.

Conmoción internacional por el accidente de trenes en España

Personalidades de la política, el deporte y la Iglesia católica han reaccionado al mortal accidente ferroviario en Córdoba. “Esta noche están en mis pensamientos”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, añadió que “Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles”.

En la sede del partido oficialista (PSOE), el Congreso, innumerables ayuntamientos e incluso en el entrenamiento del Real Madrid, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La bandera del Legislativo ondea a media asta en solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del accidente ferroviario que se produjo en Adamuz.

El papa León XIV se declaró este lunes “profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren en Adamuz”. El sumo pontífice expresó “su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos”.

Desde el mundo del deporte, el astro del tenis Rafael Nadal dirigió “sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas”, al tiempo que envió un mensaje de “ánimo” y sus “mejores deseos para las personas heridas”, en una publicación en X.

Con información de Reuters, EFE y medios locales.

