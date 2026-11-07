El "atentado", como lo definió en una primera reacción el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien se desplazó de inmediato a Cracovia, al igual que el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, fue cometido sobre las 3:00 p. m. por un ciudadano polaco de 24…

Al menos seis personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en un ataque perpetrado en pleno centro de Cracovia, en el sur de Polonia, cuando un hombre irrumpió con un automóvil en la turística plaza mayor y empezó a disparar de forma indiscriminada a los transeúntes.

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Tiroteo en Polonia: seis muertos y otros tres cuerpos en casa del tirador

El "atentado", como lo definió en una primera reacción el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien se desplazó de inmediato a Cracovia, al igual que el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, fue cometido sobre las 3:00 p. m. por un ciudadano polaco de 24 años con indumentaria militar y armas de alto calibre, que fue sometido por agentes de la Policía, que lo detuvieron y trasladaron a un hospital.

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Extranjeros afectados

Entre los fallecidos figuran cuatro mujeres y dos hombres. Según el jefe de la Policía polaca, Marek Boroń, entre las víctimas ya identificadas hay tres mujeres polacas y un ciudadano británico, según recoge el medio tvn24.

A su vez, entre los heridos se encuentran dos agentes de la Policía y el detenido, además de polacos y cinco extranjeros, según el ministro del Interior.

El Ministerio de Exteriores de Portugal confirmó que una ciudadana portuguesa está entre los heridos.

Uno de los agentes tiene una herida de bala, pero su vida no corre peligro, mientras que el estado del segundo policía, que sufrió tres heridas de bala, "es muy, muy grave", según el ministro del Interior.

El detenido accedió a la plaza peatonal del Mercado de Cracovia, el punto de mayor interés turístico de la ciudad, al volante de un Subaru de color oscuro y disparó ráfagas hacia la multitud concentrada en las inmediaciones de la emblemática iglesia de Santa María.

Magda Rutkowski dijo a EFE que estaba paseando por la plaza con una amiga que estaba de visita cuando "escucharon cómo la gente se callaba de repente y se oían por lo menos dos ráfagas de lo que luego supimos que eran disparos".

"Cuando la gente empezó a correr, nos metimos de prisa en una cafetería y nos metimos debajo de una mesa y uno de los clientes del local salió a la puerta a llamar a más gente para que se refugiara allí", relató.

"Un rato después, un policía nos dijo que podíamos salir, pero que nos alejásemos de la zona", añadió.

Tras sembrar el pánico, el atacante emprendió la huida a gran velocidad, perseguido por la Policía, hasta colisionar con un auto blanco en un cruce. El hombre salió del automóvil e intercambió disparos con los agentes, que lo neutralizaron, pero resultaron heridos.

Según la Policía, el atacante es residente de la provincia de Santa Cruz, poseía licencia legal de armas y carecía de antecedentes policiales.

El viceinspector Andrzej Fijołek, portavoz del jefe de la Policía, señaló que el hombre empleó una de las armas registradas legalmente a su nombre.

Armas y munición en el automóvil

El tirador utilizó un fusil semiautomático AR-15 y transportaba en su automóvil abundante munición, diversas armas más, una mochila militar y una bayoneta en el maletero.

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La portavoz de la Policía de Cracovia, Katarzyna Cisło, detalló que vestía ropa táctica de estilo militar con casco, pasamontañas, chaleco antibalas y llevaba una cámara para grabar sus acciones.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, remarcó que el tirador "jamás ha tenido relación con el Ejército polaco".

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El ministro del Interior indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el autor del ataque actuó solo y tenía "unas opiniones muy, muy radicales". "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo.

También dijo que se estaban llevando a cabo registros en el domicilio del detenido.

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Tusk, nada más llegar a Cracovia e informarse de los detalles de la investigación en curso, señaló en una comparecencia ante los medios que "hay personas muertas en la casa" del atacante. Lo que luego confirmó con el detalle de que se trata de dos mujeres y un hombre, "probablemente familiares directos del agresor".

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su "gran preocupación" por el ataque, y dijo esperar "una explicación completa de las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos", para lo que envió a Cracovia al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional.

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Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía "harán todo lo posible" para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

También informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre. En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata "probablemente familiares directos del agresor".

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La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, "en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre".

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