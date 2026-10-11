Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania tras arremeter contra Zelenski

"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

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El texto no añade más detalles al respecto y ni Moscú ni Kiev se han pronunciado sobre este comunicado. La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, antes de realizar el anuncio.

En todo caso, la comunicación llega un día después de que el presidente estadounidense arremetiera contra Zelenski por autorizar los repetidos ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurara que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

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Los bombarderos de Kiev contra estas instalaciones han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

Es por ello que el viernes el presidente estadounidense anunció que Washington autorizará las operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022- hasta abril para controlar la subida global de precios, una decisión criticada por el propio Zelenski.

"Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías'", aseguró el sábado Trump sobre Zelenski, al que acusó de estar creando "un problema mundial" que afecta a agricultores y ganaderos estadounidenses, y también de no haber aceptado un acuerdo con Moscú en repetidas ocasiones para poner fin a la guerra.

Trump ataca a Zelenski, quien se muestra sorprendido

La sugerencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, de que Ucrania reemplace al presidente Volodímir Zelenski ha encontrado poco apoyo en el país, que se enfrenta a las presiones de Washington para detener los ataques a las refinerías de petróleo rusas, pero afirma que solo los detendrá si Moscú pone fin a los suyos contra la infraestructura energética ucraniana.

Zelenski reaccionó con sorpresa y respondió que esperaba más detalles, pero subrayó que Ucrania apoya el alto el fuego y espera la decisión de Rusia.

"Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", declaró Zelenski unas horas antes, e hizo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales. Añadió que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, no lo desea.

En una entrevista con ABC News, Zelenski también dijo que está dispuesto a celebrar elecciones si Estados Unidos ayuda a conseguir un alto el fuego de 60 días que garantice la seguridad de la votación.

Nadie apoya las declaraciones de Trump

Ninguna fuerza política importante en Ucrania ha respaldado el llamamiento de Trump para sustituir a Zelenski, ya que la mayoría de los ucranianos siguen apoyando la celebración de elecciones solo después de que termine la guerra.

Los niveles de confianza en Zelenski se mantienen estables, en el 53 %, y según una encuesta reciente recibiría el 22,9 % de los votos en la primera vuelta de unas elecciones hipotéticas, frente al 20,2 % del excomandante en jefe Valeri Zaluzhni.

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"La última vez que alguien pidió la destitución de Zelenski, sus índices de popularidad mejoraron significativamente", señaló Volodímir Dubóvik, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Mechnikov de Odesa.

"Lo que Trump hace y dice es despreciable. Solo podemos esperar que pierda las elecciones de mitad de mandato en noviembre y que pronto sea destituido",, declaró a EFE Sergi Tolstikhin, un profesor de Jmelnitski.

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"Todos queremos la paz, pero los rusos no quieren parar", dijo Olena, una madre de 34 años con un hijo de un año residente en Kiev, donde el domingo se impusieron cortes de electricidad de emergencia tras un nuevo ataque ruso, en respuesta a la afirmación de Trump del sábado de que Putin desea "fervientemente" un acuerdo.

"Solo quieren dilatar el proceso, aterrorizar a la población civil y obligarla a aceptar sus condiciones", añadió. Nuevos ataques rusos mataron a una mujer en Járkov y dejaron a toda la ciudad de Rivne sin electricidad, mientras el número de muertos por el ataque del sábado en Zaporiyia ascendió a 23.

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