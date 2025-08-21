¿Trump se retractó de su papel en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania?

En medio de conversaciones para la paz Trump solicitó que Putin y Zelenski se reúnan. “Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y veremos qué pasa”, afirmó. Foto: Katerine González Clavijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus homólogos de Ucrania y Rusia deben organizar una reunión previa entre ellos antes de que Washington retome el liderazgo en las negociaciones, según funcionarios de la administración consultados por el medio The Guardian.

Esta decisión podría representar un retroceso en las conversaciones impulsadas por EE. UU., después de la cumbre con el líder ruso, Vladimir Putin, y la reunión con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

🔑Trump le pidió a Putin y Zelenski que se reúnan (las claves)

Trump condicionó su participación en las negociaciones a que Putin y Zelenski se reúnan primero.

Aunque Estados Unidos logró que Rusia aceptara garantías de seguridad para Ucrania, la aplicación es compleja.

Las propuestas enfrentadas sobre los garantes de seguridad mantienen el proceso en un punto muerto. Trump aseguró que la resolución de la guerra no será tan fácil.

Una condición que frena el diálogo

La medida tiene como antecedente los llamados previos de Putin para reunirse con Zelenski en Moscú y las declaraciones de Suiza, que ofreció a Ginebra como territorio “neutral” para el encuentro.

Trump ya había mencionado esta postura en una entrevista telefónica con Mark Levin, presentador en WABC: “Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y veremos qué pasa”, afirmó.

La condición surge tras reconocer que poner fin a la guerra sería más complejo de lo que predijo, luego de prometer en campaña que acabaría con el conflicto en 24 horas.

La Casa Blanca comunicó que “Trump y su equipo de seguridad nacional siguen dialogando con funcionarios rusos y ucranianos para lograr una reunión bilateral que detenga las matanzas y ponga fin a la guerra”. La institución agregó: “No conviene al interés nacional seguir negociando estos temas públicamente”.

Dudas sobre el encuentro y diferencias de seguridad

De acuerdo con The Guardian, un alto funcionario describió la situación como una actitud de expectación por parte de Trump, quien evalúa si será posible organizar el encuentro entre Putin y Zelenski. A esto se suman las pocas señales de avance, ya que ni siquiera se ha definido el lugar de la reunión.

Después de una llamada entre el líder ruso y su homólogo estadounidense, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, indicó que ambos coincidieron en nombrar negociadores de alto nivel para avanzar en conversaciones directas, lo que reduce el optimismo de figuras como Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quien anteriormente había mencionado que la reunión podría realizarse en dos semanas.

Por su parte, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, explicó que tras la cumbre en Alaska se alcanzó un acuerdo clave. En declaraciones al programa “Estado de la Unión” de CNN, afirmó: “Logramos la siguiente concesión: que Estados Unidos ofrezca una protección similar a la del Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN”. No obstante, Estados Unidos no ha desplegado tropas en territorio ucraniano.

Además, el canciller ruso, Sergei Lavrov, sugirió que Rusia también debería ser garante de la seguridad de Ucrania, propuesta que, según un funcionario, la Casa Blanca rechazó en privado. Esto muestra que persisten diferencias sustanciales sobre cómo estructurar dichas garantías.

