Ucrania autorizó el uso de células reproductoras de soldados muertos

Por medio de peticiones a las autoridades y en entrevistas en medios locales, varias mujeres ucranianas que perdieron a sus maridos en la guerra pidieron que la ley se ajustara para poder usar sus células reproductivas en una concepción póstuma. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó este miércoles una enmienda para que las células reproductoras de los hombres y mujeres caídos en combate puedan emplearse para concebir hijos de forma póstuma, en lugar de destruirse como hasta ahora.

📝 Sugerimos: EE. UU.: un helicóptero de la Marina desapareció con cinco soldados a bordo

A finales del año pasado, Ucrania votó una ley según la cual los soldados podían congelar gratuitamente sus células reproductivas antes de ir al frente. Sin embargo, una de las disposiciones, que debía entrar en vigor a finales de marzo, imponía la destrucción del esperma y de los ovocitos congelados de los militares en caso de deceso. A través de redes sociales, con peticiones a las autoridades y en entrevistas en medios locales, varias mujeres ucranianas que perdieron a sus maridos en la guerra habían reclamado a los políticos que tomaran medidas al respecto.

“El error ha sido corregido. La destrucción póstuma de los biomateriales militares se ha cancelado”, declaró la viceportavoz de la Rada, Olena Kondratiuk, en Telegram. “Así, a partir de ahora, el estado almacenará de forma gratuita las células reproductivas de los hombres o mujeres del ejército en los tres años tras su muerte”, agregó.

📌Le puede interesar: España pidió a Colombia la extradición del implicado en atentado a Vidal-Quadras

Un total de 264 diputados validaron el miércoles una enmienda que prevé la conservación gratuita de las muestras durante tres años después de la muerte, tras los cuales la pareja del fallecido podrá pagar para prolongar el proceso. Ningún diputado votó en contra de esta medida, apoyada por el Ministerio de Salud.

Es una cuestión muy delicada en el país, donde la invasión rusa iniciada hace casi dos años ha causado muchas pérdidas humanas.

La destrucción de los ovocitos y los espermatozoides de militares muertos en el frente fue visto como injusto, según ciertas personas como la abogada Olena Babych. En un mensaje en las redes sociales, esta letrada habló de la situación de una de sus clientas, cuyo marido había congelado su esperma y había muerto en la guerra.

📰 También recomendamos: España: hackers rusos atacan sitios web “en solidaridad” con protestas agrícolas

Esto desencadenó una avalancha de críticas contra la medida y los diputados prometieron reformular la ley antes de que entrara en vigor.

“Estoy convencida de que cada persona tiene el derecho de decidir por sí misma qué debe hacerse con sus células reproductivas en caso de muerte”, dijo a EFE la semana pasada la diputada Oksana Dmitriyeva, una de las impulsoras de la enmienda.

Ucrania no publica las bajas de su ejército, pero según estimaciones estadounidenses publicadas en agosto por The New York Times podrían rondar los 70.000 muertos y los 120.000 heridos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com