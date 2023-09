Ucrania: misil ucraniano habría sido el causante de la tragedia en el mercado

Un misil se estrelló contra un mercado ucraniano ubicado en la región de Donetsk. Autoridades ucranianas habían asegurado que fue un misil ruso, pero The New York Times analizó evidencia que indicaría que sería un misil ucraniano. Foto: AFP

En una tragedia que se llevó la vida de 16 ucranianos, un misil se estrelló contra un mercado en Konstantinovka, ubicada en la región de Donetsk. Las autoridades ucranianas denunciaron los hechos, acusando a Rusia de haber lanzado el misil. Ahora, evidencia analizada por The New York Times para indicar algo diferente: al parecer, el misil era ucraniano.

Después de analizar fragmentos de misiles, imágenes satelitales, testimonios y publicaciones en redes sociales, The New York Times llegó a la conclusión de que “el ataque catastrófico fue el resultado de un misil de defensa antiaérea ucraniano errante disparado por un sistema de lanzamiento Buk”.

Dos testigos afirmaron haber visto cuando los misiles fueron disparados desde Druzhkivka hacia Rusia, a la misma hora en la que fue reportado el desastre en Konstantinovka. Además, las medidas de los agujeros causados por el misil concuerdan con el misil 9M38, que es disparado por el sistema Buk.

Según el medio, un portavoz del gobierno ucraniano dijo que el servicio de seguridad nacional estaba investigando el servicio, pero que no podía dar más información al respecto. Majailo Podoliak, el principal asesor del presidente ucraniano, desmintió la publicación de The New York Times y aseguró que eran teorías conspirativas.

“Sin duda, la aparición de publicaciones en medios de comunicación extranjeros que dudan de la participación de Rusia provoca un aumento de las teorías de conspiración”, dijo en su canal de Telegram.

Podoliak aclaró que los organismos ucranianos están llevando a cabo “una investigación exhaustiva y detallada” de los “crímenes de guerra rusos”. Pidió además no olvidar que “fue Rusia quien inició la invasión Ucrania” y la guerra.

“Es Rusia la que periódicamente inflige ataques masivos con misiles, bombas y drones contra la infraestructura y la población civil. Ucrania, por el contrario, lleva a cabo acciones exclusivamente defensivas”, afirmó.

