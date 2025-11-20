Un choque de trenes en República Checa dejó decenas de heridos, algunos con lesiones graves

Imagen de referencia de pasajeros en una estación de tren en Europa. Foto: AFP - ALEX HALADA

El choque entre dos trenes al sur de República Checa dejó decenas de heridos, según los reportes de las autoridades. El incidente se registró cerca de la ciudad de České Budějovice, pasadas las 6:00 a. m., hora local.

Los Ferrocarriles Checos confirmaron que la colisión involucró a dos de sus trenes durante la hora pico de la mañana, cuando los servicios suelen transportar a los viajeros que se dirigen al trabajo.

Los reportes que se conocen hasta ahora indican que 57 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, aunque otras resultaron gravemente lesionadas. Reportes hospitalarios indicaron que cerca de cinco individuos tendrían heridas serias.

Debido al accidente, el tráfico entre České Budějovice y la ciudad de Pilsen quedó interrumpido, y no se espera que se reanude hasta la tarde. Las autoridades investigan la causa de lo sucedido, aunque los primeros indicios apuntan a que uno de los trenes se pasó una señal de tránsito.

Siete equipos de rescate y un helicóptero acudieron al lugar del accidente. Los medios checos informaron que uno de los maquinistas pudo haber ignorado una señal que prohibía el paso, y que supuestamente ambos trenes se divisaron entre sí desde varios cientos de metros de distancia, pero no pudieron frenar a tiempo.

Ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcohol, que salieron negativos. Este accidente es el último de una serie de incidentes relacionados con el ferrocarril ocurridos en Europa central en los últimos días. De hecho, trece personas fueron hospitalizadas tras una reciente colisión de trenes en Eslovaquia, donde en octubre también se registró un accidente que dejó a un pasajero en estado crítico.

