Colombia no apoya un plan para que Maduro deje el poder en Venezuela: Cancillería

Nicolás Maduro se convirtió en objetivo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pues ofrece una recompensa de USD 50 millones. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de un comunicado en su página web, afirmó que “la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo” del país “a un plan para la salida negociada de Nicolás Maduro no corresponde a lo expresado” por la canciller Rosa Villavicencio.

En la nota, la cartera aclaró que “el Gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países, y respeta la soberanía de Venezuela”. Asimismo, enfatizó en que ambos Estados “mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada y publicada en medios de comunicación”.

La nota aclaratoria llegó después de que Bloomberg publicara un artículo titulado Colombia respaldaría plan para salida negociada de Maduro y elecciones libres con gobierno interino, en el que se expone una entrevista con la canciller colombiana.

A la pregunta de si hubiera un plan que diera garantías de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que Maduro debería considerarlo?, ella respondió: “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”. A su parecer, se han buscado mediaciones y eso sería un indicio para lo anterior.

Venezuela niega que haya negociaciones para la salida de Maduro

El ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, negó el miércoles que haya negociaciones para un cambio político en su país, y aseguró que “nada puede poner en riesgo” al gobierno de Nicolás Maduro.

En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario tachó de “mentira” que el líder chavista le haya ofrecido a Estados Unidos “que lo dejaran dos años más” en el poder.

Según una investigación publicada el martes por el diario The New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta de Maduro de dimitir dentro de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela. El republicano aseguró que no descarta nada frente a la situación del país vecino.

En medio de esto persiste la ofensiva de Washington en el Caribe, que se ha extendido a aguas del Pacífico, y que ha dejado a cerca de 80 víctimas mortales, algo que ha sido denunciado por organismos internacionales, como la ONU, como posibles ejecuciones extrajudiciales. De hecho, Colombia utilizó la plataforma de la OEA para denunciar los ataques estadounidenses y para aclarar que “la fuerza letal es el último recurso”, así como que “la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún Estado a actuar al margen del derecho internacional”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com