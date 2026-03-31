Un escándalo por deepfakes sexuales provoca una ola del #MeToo en Alemania

Imagen de referencia de una bandera alemana en Berlín. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

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Miles de alemanes se están manifestando en Alemania en apoyo a una actriz que acusa a su exmarido de difundir videos sexuales falsos de ella, generados con inteligencia artificial. Eso ha impulsado una ola del #MeToo en el país centrada en el abuso en línea.

Desde Berlín hasta Fráncfort y Hamburgo, se han celebrado numerosas concentraciones en apoyo a Collien Fernandes, de 44 años. Muchas de ellas fueron organizadas por el colectivo Vulver, que denuncia las “flagrantes lagunas” que existen en la protección jurídica de las mujeres frente a la violencia digital.

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Alemania ya estaba preparando un proyecto de ley sobre la difusión de videos falsos generados con inteligencia artificial (los denominados “deepfakes”), pero la publicación a mediados de marzo de una investigación del semanario Spiegel sobre este caso no hizo más que resaltar lo urgente que es regular estas prácticas.

Collien Fernandes acusa a su exesposo, el actor y presentador Christian Ulmen, de 50 años, de utilizar cuentas falsas en redes sociales a su nombre para difundir imágenes sexualizadas falsas de ella.

“Durante más de diez años fui abusada virtualmente por mi propio marido”, declaró en un comunicado: “Me ofrecía a otros hombres para tener relaciones sexuales. Durante años busqué al responsable, incluso en un documental. Nunca habría sospechado de mi marido”.

Ella afirmó que, “lamentablemente, las víctimas no están actualmente protegidas de manera adecuada contra el abuso digital. Añadió, entonces, que cree que su caso “ilustra bastante bien hasta qué punto extremo puede escalar la violencia digital”.

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Algunos medios alemanes ven en él el equivalente digital del caso de la francesa Gisèle Pelicot, que se convirtió en una figura mundial de la lucha contra la violencia sexual por haber denunciado públicamente las violaciones cometidas por decenas de hombres reclutados por su exmarido.

Alemania, un “paraíso para los agresores”, según la denuncia de una actriz

El viernes, la Fiscalía alemana dijo que están investigando a Ulmen por una “sospecha inicial” basada en los elementos aportados por la actriz en el artículo del Spiegel. En 2024 ya se había presentado una denuncia, pero esta fue archivada en junio por falta de pistas para identificar al autor de esos videos.

Fernandes denunció que el marco jurídico para los casos de este tipo sigue siendo muy limitado en Alemania, país que es, según ella, un “paraíso para los agresores”. La mujer también presentó una denuncia en España, donde la pareja solía vivir y donde la legislación sobre violencia contra las mujeres es más estricta.

El escándalo sacó a la calle a miles de personas. El pasado 26 de marzo, 17.000 se manifestaron en Hamburgo, en el norte del país, para presionar al Gobierno.

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Merz acusó a los migrantes

Al haber recibido amenazas de muerte, Collien Fernandes descartó en un primer momento participar en las marchas, pero al final subió al escenario, y lo hizo con un abrigo tapando su chaleco antibalas “pues [hay] hombres, y solo hombres, que me quieren matar”, afirmó ella, a punto de llorar, entre los aplausos de la multitud.

Los manifestantes están también “del lado de las víctimas que no tienen una voz tan fuerte ni ninguna publicidad”, declaró Luna Sahling, una portavoz de las Juventudes de los Verdes, que organizó otra marcha el domingo en Múnich, en el sur: “Necesitamos verdaderas leyes que sensibilicen especialmente a las mujeres sobre esta violencia digital”.

Al ser preguntado hace unos días por una diputada sobre qué preveía hacer para proteger de la violencia a las mujeres, el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, aludió a una “explosión de la violencia en nuestra sociedad, tanto en el espacio físico como digital”.

Pero causó gran revuelo al afirmar que una “parte considerable de esta violencia proviene de las comunidades de inmigrantes”, en un intento más de frenar el auge de la extrema derecha, con un discurso cada vez más duro contra las personas migrantes.

Una “mentira populista escandalosa”, reaccionó Lydia Dietrich, directora de la asociación feminista Frauenhilfe München, durante la concentración de apoyo a Collien Fernandes en la capital bávara.

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