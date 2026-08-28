Una colombiana murió y tres resultaron heridos en accidente de tránsito en Menorca, España

Foto de referencia de la escena de un accidente de tránsito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una ciudadana colombiana murió y otras tres resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito ocurrido el jueves 27 de agosto en la isla de Menorca, en las Islas Baleares, España, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El siniestro se registró en la carretera Me-1 y estuvo involucrado dos vehículos. Los cuatro ciudadanos colombianos viajaban en uno de ellos. Según la información entregada por las autoridades españolas a la Cancillería, la mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que los otros tres ocupantes fueron trasladados a un centro hospitalario, donde permanecen ingresados.

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Tras conocer oficialmente lo ocurrido, el Consulado de Colombia en Palma de Mallorca activó los protocolos de asistencia y seguimiento para acompañar a los ciudadanos afectados y a sus familias.

La oficina consular mantiene contacto con las autoridades policiales de Mahón y con el centro hospitalario para conocer la evolución de los tres colombianos heridos y determinar las necesidades de asistencia que puedan surgir durante el proceso.

La cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que la representación diplomática continuará acompañando el caso, tanto en la atención de los heridos como en las diligencias relacionadas con la ciudadana fallecida.

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La Cancillería también extendió sus condolencias a los familiares de la mujer que murió y señaló que el Consulado seguirá brindando asistencia a los allegados de los ciudadanos afectados, dentro de sus competencias.

Por ahora, las autoridades españolas adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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