Mujer murió luego de que un árbol le cayó encima en medio de la tormenta Eunice

Una mujer murió en Londres después de que un árbol le cayó encima mientras estaba en su carro. Esto es consecuencia de los fuertes vientos ocasionados por la tormenta Eunice, que ha azotado con violencia el Reino Unido e Irlanda antes de desplazarse hacia el norte del continente europeo, dejando seis muertos e importantes alteraciones en los sistemas de transportes de varios países.

Cientos de enlaces aéreos, ferroviarios y marítimos fueron cancelados en el noroeste de Europa, debido a los fuertes vientos. En Inglaterra, por ejemplo, estos vientos superaron récords de más de 195 km/h. Esta tormenta ocurrió menos de 48 horas después de la tormenta Dudley, que dejó al menos a cinco muertos más en el continente.

Otro de los fallecidos fue un hombre de 60 años, quien murió en el sureste de Irlanda al ser golpeado también por la caída de un árbol, según informó la policía. A su vez, dos personas, murieron por la caída de árboles en Holanda, de acuerdo con reportes de los servicios de emergencia locales, quienes elevaron su nivel de alerta al máximo.

Asimismo, en Bélgica un hombre de 79 años que vivía en un barco en el puerto deportivo de Ypres, ubicado al oeste del país, murió al caer al agua, según reportes de otros medios. De igual forma, un hombre de unos 50 años murió cerca de Liverpool, al norte del país cuando su vehículo fue impactado por escombros, según la policía británica.

Por otro lado, el alcalde de Londres, Sadiq Khan le pidió a los ciudadanos que “se queden en casa, no corran riesgos y no viajen a menos que sea absolutamente esencial”, además advirtió de que los “vientos extremadamente fuertes en la capital podrían provocar caída de escombros y daños en los edificios”.

Por su parte, el servicio meteorológico británico había puesto en alerta roja -el nivel más alto- al suroeste de Inglaterra y el sur de Gales. Sin embargo, el viernes por la mañana emitió una inhabitual segunda alerta máxima, esta vez para el sureste del país.

Una de las consecuencias que ha dejado esta tormenta es que varios hogares del Reino Unido e Irlanda se encuentran sin electricidad. Hasta el momento, más de 70.000 hogares han sido privados de electricidad en Inglaterra, unos 80.000 en Irlanda y cerca de 130.000 en Francia, según indicó la red eléctrica Enedis en un comunicado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se refirió a esta tormenta por medio de Twitter y explicó que “todos debemos seguir los consejos y tomar precauciones para mantenernos a salvo”, mientras el secretario de Estado de Seguridad, Damian Hinds, le pidió a la población que “se mantenga a salvo”, afirmando que el ejército estaba listo para hacerle frente a los efectos de Eunice, una de las tormentas más violentas en la zona en treinta años.

Alerta en Europa del norte

Después de azotar al Reino Unido, esta tormenta se dirigió hacia Dinamarca. Francia, por su parte, ha reportado tener olas de cuatro metros en su costa Atlántica y gracias a esto decidió que cinco departamentos estuvieran en alerta naranja. Adicionalmente, su operador ferroviario anunció interrupciones en sus líneas regionales. Por otro lado, en Holanda, cientos de vuelos y viajes en tren fueron cancelados, según reportes de medios locales.

Otros países que también interrumpieron el tráfico ferroviario fueron Alemania y en Bélgica, donde presentaron vientos, de hasta 140 km/h, lo que ocasionó que en Bélgica se desprendiera una parte del tejado del estadio de fútbol de Gante, una ciudad ubicada al noroeste del país. Otro estadio que sufrió daños por estos fuertes vientos fue el O2 Arena, en Londres, ya que las violentas ráfagas rasgaron buena parte de la lona que recubre el estadio.

Pese a que el cambio climático sigue aumentando y multiplicando los fenómenos naturales, su impacto no es tan claro en el caso de los vientos fuertes y de las tormentas. No obstante, esto no incluye a los ciclones tropicales.

Según el último informe de los expertos sobre el clima de la ONU, que fue publicado en agosto, se estima que las tormentas en el hemisferio norte se han incrementado desde la década de 1980. A su vez, indican que es probable que las lluvias relacionadas con las tormentas aumenten, pero que la intensidad de las mismas, incluida la velocidad del viento, se mantenga más o menos igual.

