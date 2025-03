UE alerta “avances tímidos” de Colombia para arreglar fallas en sistema electoral

Emisarios europeos viajaron a Bogotá para constatar en qué van sugerencias para resolver errores en el sistema electoral colombiano. Foto: Cortesía Unión Europea

“Avances tímidos” y “oportunidades perdidas”. Así calificó la Unión Europea los intentos de Colombia para mejorar su sistema electoral a menos de dos años de unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Este viernes, Javi López, jefe de la Misión de Seguimiento Electoral (MSE) de la Unión Europea en Colombia declaró en una rueda de prensa ofrecida en Bogotá que el órgano europeo muestra preocupación por lo poco que se ha avanzado en las recomendaciones para perfeccionar errores del sistema electoral colombiano. El anuncio lo dio luego de reunirse durante dos días con diferentes poderes y autoridades colombianas para conocer qué se ha hecho, o no, frente a las sugerencias provenientes de Europa.

“En la MSE hicimos 25 recomendaciones concernientes a mejorar la transparencia, equidad y eficiencia en el sistema electoral colombiano. Sin embargo los avances han sido tímidos y encontramos que hasta el momento solo ha habido adelantos parciales en cuatro de los 25 puntos”, explicó el también vicepresidente de la Unión Europea.

En 2022, cuando recién terminaron las elecciones presidenciales y legislativas, la Unión Europea se ofreció a llegar por primera vez a Colombia con una Misión de Seguimiento Electoral para detectar qué había fallado en esa contienda y hacer algunas sugerencias para blindar la democracia colombiana de fraudes, dineros ilícitos en campañas o establecer reglas de juego sobre cuánto y cómo se podía hacer publicidad política.

En aquel entonces, la Misión de Observación Electoral concluyó que “la tranquila y bien organizada jornada (presidencial y legislativa de 2022) se vio empañada por errores en el preconteo que, aunque se corrigieron en el escrutinio oficial, provocaron un deterioro de la percepción pública del proceso”, según explica en el Informe Final que elaboró luego de los escrutinios de 2022. Por esa razón desplegó la Misión de Seguimiento Electoral y elaboró unas recomendaciones para evitar esos escenarios en futuras contiendas.

Entre otras recomendaciones ofrecidas por la Unión Europea también se proponía también eliminar las inhabilitaciones permanentes a candidatos, simplificar los procesos de selección de jurados, permitir que la inscripción de la cédula sea un proceso permanente y el establecimiento de plazos realistas para la presentación de reclamaciones, sin embargo, López lamentó que a la fecha siguen siendo una sugerencia sin resolver por parte de Colombia.

Las recomendaciones iban dirigidas a varios poderes colombianos, desde la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral hasta el Congreso y algunos despachos de la Rama Ejecutiva. Sin embargo, dos años después de haber hecho esas proposiciones, Colombia no avanzó en ellas.

“Vemos que Colombia tiene bases sólidas en su sistema electoral. Pero también detectamos que está atravesado por algunos retos como la violencia política, que persiste en el país y en muchas ocasiones se dan contra las curules de paz (...). Continúa siendo un reto garantizar una financiación electoral transparente y que se proteja de recursos ilícitos”, aclaró López.

El vicepresidente de la Unión Europea asegura que aunque los riesgos y fallas electorales no son únicos en Colombia, el país no está exento de verse perjudicado por no haber implementado las recomendaciones, entre las cuales se encontraba blindarse contra la desinformación o las campañas tecnológicas. “Evidenciamos dos casos recientes de injerencia extranjera a través de campañas tecnológicas en procesos electorales: Alemania y Rumania (...). Es algo que está sucediendo en todas las democracias del mundo”, explica el jefe de la Misión.

El Código Electoral: una oportunidad perdida

López mencionó que la caída del nuevo Código Electoral a manos de la Corte Constitucional por vicios en el trámite legislativo es otra “oportunidad perdida” para la democracia y el sistema de elecciones en Colombia. En diciembre de 2024, el alto tribunal “tumbó” por tercera vez el Código que pretendía modernizar el poder electoral colombiano. Entre los argumentos de la Corte para declarar inconstitucional ese texto se encontraba que el Congreso había incurrido en vicios de trámite, de fondo y, además, no surtió todas sus etapas en el Congreso para convertirse en ley.

El fallo de la Corte Constitucional argumenta que “los vicios de procedimiento en su formación fueron principalmente porque no superó el análisis de impacto fiscal”, y, además, se presentó una “falta de consulta previa en algunos artículos y elusión del debate”.

La propuesta de un nuevo Código Electoral, comenta López, “iba en consonancia con nuestras recomendaciones. Allí se reunían 10 de nuestras sugerencias al condensar la legislación en un solo texto (...) Quiero animar a que estas reformas no caigan en el olvido, pero creo que es fundamental ser conscientes de que toda reforma electoral debe seguir los procedimientos establecidos y necesarios para su puesta en marcha”.

¿Qué significan los hallazgos de la UE?

López explicó a El Espectador que a pesar del poco avance y apropiación de las recomendaciones, Colombia aún tiene oportunidades de blindar su sistema electoral y ajustar fallas de cara a las elecciones de 2026. A menos de dos años de abrir los comicios para elegir nuevo presidente y legisladores, las instituciones todavía pueden implementar las sugerencias y brindar más confianza y transparencia a los procesos electorales.

Uno de las mayores tareas las tiene el Congreso de la República, que debe, una vez más, hacer la ponencia del Código Electoral y surtir los debates necesarios para convertirla en ley. Sin embargo, López considera que esta reforma a la legislación electoral resulta más complicada en épocas de campañas políticas y con una arena política inclinada a definir quiénes serán los próximos nombres que lleguen al poder a partir de 2026.

Según explicó la Unión Europea, se harán públicos los hallazgos detallados por López y presentará, punto por punto, cómo Colombia podría corregir errores o vacíos legislativos para mejorar su sistema electoral y, por ende, su democracia.

