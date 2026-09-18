Recuento confirma victoria de la izquierda en Suecia: renuncia el primer ministro

Apenas tres diputados y 50.000 votos separaron a los cuatro partidos del bloque de izquierdas, liderados por los socialdemócratas de Andersson, frente al bloque de derechas del primer ministro Ulf Kristersson, que incluye al partido antiinmigración Demócratas de Suecia.

La líder del bloque de izquierda de Suecia que obtuvo una ajustada mayoría en las elecciones, Magdalena Andersson, prometió el jueves conducir al país en una "nueva dirección" tras cuatro años de gobierno de derecha respaldado por la extrema derecha.

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"El pueblo sueco votó por una nueva dirección para nuestro país. Votó por la unidad y contra la división", dijo Andersson en un discurso publicado en las redes sociales poco después de que Kristersson anunciara su dimisión.

Primera mujer en gobernar Suecia (2021-2022) y ministra de Hacienda durante siete años, la dirigente socialdemócrata de 59 años tiene reputación de tecnócrata implacable, con un estilo directo y sin rodeos.

Su principal obstáculo será limar las diferencias entre el Partido de Izquierda y el Partido de Centro, de tendencia liberal, que se opone a que la primera formación obtenga carteras ministeriales.

Después de la divulgación de los resultados por parte de la autoridad electoral, el primer ministro saliente Kristersson anunció su dimisión del cargo que ocupaba desde 2022.

"Ahora corresponde al presidente del Parlamento dirigir los próximos pasos en el proceso de formación de un nuevo gobierno", destacó el dirigente conservador en X.

El centro como árbitro

La oposición está profundamente dividida por diferencias ideológicas, con lo que Andersson deberá mostrar habilidad negociadora y diplomacia para unificar el bloque compuesto por los socialdemócratas, el Partido de Izquierda, el Partido Verde y el Partido de Centro.

Las negociaciones podrían prolongarse durante semanas y, si Andersson fracasara, el bloque de derechas tendría su oportunidad para intentar formar una mayoría.

El Parlamento no designará antes del 29 de septiembre, como mínimo, a un nuevo primer ministro encargado de negociar para formar un gobierno.

Después de las elecciones de 2022, se necesitaron 37 días para formar un gobierno, y 134 días después de los comicios de 2018.

El Partido de Centro ya advirtió que se opondrá a un gobierno que incluya carteras ministeriales para el Partido de Izquierda, que insiste en tener un ministro.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que encabeza uno de los pocos gobiernos de izquierdas en Europa, celebró la victoria.

"Tras cuatro años de gobierno de la derecha con la ultraderecha, los suecos vuelven a apostar por el Estado del bienestar, la justicia social y la agenda verde", escribió en una publicación en X.

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La derecha no pierde las esperanzas

Kristersson recalcó la noche electoral que respetaría los intentos de Andersson de formar gobierno, deseándole "buena suerte" dadas las divisiones en la izquierda.

"Será necesario mantener conversaciones con todos los partidos para encontrar vías que permitan superar estos bloqueos y crear las condiciones para un gobierno estable y eficaz", declaró el jueves.

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Dispuesto a explorar opciones entre los partidos "no socialistas", dio a entender que considera cortejar al Partido de Centro (que antes pertenecía al bloque de derechas), aunque este se opone firmemente a un gobierno que incluya a los Demócratas de Suecia.

La líder del Partido de Centro, Elisabeth Thand Ringqvist, subrayó el domingo que el partido dejó en claro que se llegó a estas elecciones "sobre la base de que los extremos no deben dominar un gobierno".

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Los socialdemócratas (que gobernaron el país nórdico durante la mayor parte del siglo XX y siguen siendo el mayor partido de Suecia) también parecían encaminarse hacia su peor resultado en más de un siglo, con 28 % de los votos.

En una gran sorpresa, los Demócratas de Suecia, formación antiinmigración que entró en el Parlamento en 2010, perdieron apoyo por primera vez, obteniendo 17,5% de los votos, tres puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones de 2022

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