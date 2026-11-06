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Vuelos comerciales pero no ordinarios: así viaja el papa

A diferencia de los presidentes estadounidenses, el papa León XIV no tiene jet privado, así que viaja en aerolíneas comerciales, como el resto de nosotros. Bueno, casi.

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Motoko Rich | The New York Times
vuelo
Gennaro Anastasio, jefe de cabina sénior en numerosos vuelos papales, en Roma el 15 de septiembre de 2026. Anastasio ha dirigido tripulaciones en más de 80 vuelos papales, pero muchos de sus miembros solo han servido al papa una vez. (Nadia Shira Cohen/The New York Times)
Foto: NYT - NADIA SHIRA COHEN

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Un día antes de que el papa León XIV partiera hacia Francia en septiembre, en el cuarto viaje internacional importante de su papado, la tripulación del avión que iba a utilizar —conocido coloquialmente como “Shepherd One”— se reunió para aprender las reglas inviolables del vuelo.

Nada de selfis con el papa, dijo Gennaro Anastasio, el jefe de cabina sénior, mientras enumeraba una lista de lo que se debía y no se debía hacer.

Si el santo padre te ofrece la mano, estréchala, no la beses. No hagas peticiones personales al pontífice, como pedirle…

Por Motoko Rich | The New York Times

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