Vuelos comerciales pero no ordinarios: así viaja el papa

Si el santo padre te ofrece la mano, estréchala, no la beses. No hagas peticiones personales al pontífice, como pedirle…

Nada de selfis con el papa, dijo Gennaro Anastasio, el jefe de cabina sénior, mientras enumeraba una lista de lo que se debía y no se debía hacer.

Un día antes de que el papa León XIV partiera hacia Francia en septiembre, en el cuarto viaje internacional importante de su papado, la tripulación del avión que iba a utilizar —conocido coloquialmente como “Shepherd One”— se reunió para aprender las reglas inviolables del vuelo.

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Si el santo padre te ofrece la mano, estréchala, no la beses. No hagas peticiones personales al pontífice, como pedirle que rece por familiares. Revisa el baño en la parte delantera del avión —el que usa el papa— varias veces durante el vuelo y mantenlo impecable. No hables directamente con el papa, sino con sus secretarios personales.

Y cuidado con tus palabras. A los hombres que visten túnicas negras con fajas y solideos rojos se les debe llamar eminenza, el saludo para los cardenales, el clero de mayor rango después del papa. Los hombres con solideos y fajas moradas son obispos y se les debe saludar como eccellenza.

“No se equivoquen”, dijo Anastasio, un travieso hombre de 67 años. “Aunque, si llaman a un obispo eminenza, les dirá: ‘No, no soy una eminenza’”, añadió con una risita. “Y ustedes pueden decirle: ‘¡Ya lo será!’”.

Sobre todo, dijo, la tripulación debe proporcionar cualquier cosa que los pasajeros papales pidan. “Nunca es necesario decir: ‘Lo siento, no es posible, no está permitido, no se puede hacer’”, dijo Anastasio. “Aquí, se hace. Siempre”.

El Vaticano, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, no posee aviones exclusivos y no tiene un equivalente al Air Force One. En cambio, el papa siempre toma vuelos comerciales: en clase ejecutiva en vuelos chárter operados por aerolíneas regulares.

Durante más de seis décadas, ITA Airways —y su predecesora, Alitalia— ha sido la aerolínea preferida para el primer tramo de los viajes al extranjero del papa, y a veces más. Anastasio ha liderado tripulaciones en más de 80 de esos vuelos, pero muchos miembros de esas tripulaciones lo hacen solo una vez. Anastasio se estaba preparando para el viaje del papa a América Latina, una travesía de 12 días por tres países que comienza este viernes.

El mes pasado, el papa León se sometió a una cirugía de cáncer de pulmón, pero sus médicos le han autorizado a viajar.

Para ITA, ser la aerolínea preferida del papa es un claro motivo de orgullo. Los viajes internacionales del papa están entre los eventos más públicos de cualquier papado, y le permiten al pontífice reunirse con los fieles en sus países de origen y demostrar el alcance de la Iglesia católica romana.

Joerg Eberhart, director ejecutivo de ITA, dijo que el papel no estaba garantizado. La aerolínea compite regularmente en las licitaciones del Vaticano por los principales vuelos papales, dijo, y la aerolínea pierde dinero al operarlos.

Estos no son vuelos ordinarios. Para empezar, casi siempre son perfectamente puntuales, a diferencia de más de la mitad del resto de los vuelos de ITA el año pasado. El indicativo de llamada del avión papal —AZ4000— es reconocible al instante para las torres de control de tráfico aéreo en todo el mundo, lo que les permite despejar rutas para garantizar que los vuelos despeguen y aterricen según lo programado.

Eso significa que el avión puede iniciar el retroceso y dirigirse a la pista tan pronto como el papa sube a bordo y se sienta en su habitual asiento de primera fila en el lado izquierdo del avión.

Los límites típicos para el equipaje de mano se pasan por alto. Durante el rodaje hacia la pista, la tripulación de cabina omite los anuncios y videos de seguridad habituales para permitir que el cuerpo de prensa del Vaticano trabaje sin ruido de fondo. Todos los respaldos de los asientos —incluso en clase económica, donde se sientan los periodistas— están cubiertos por un pequeño paño, conocido como antimacasar, que está bordado con el escudo de armas del papa. (Son unos estupendos recuerdos para llevar a casa).

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En Roma, los aviones despegan de una terminal reservada para vuelos chárter VIP en el Aeropuerto de Fiumicino. Agentes de la fuerza de policía militar de Italia y la Guardia Suiza, el servicio de seguridad del Vaticano, patrullan los pasillos. A los obispos y cardenales se les lleva directamente a la pista y abordan poco antes que el papa, quien llega en un auto negro o helicóptero papal justo antes del despegue y sube por la escalera hasta la puerta principal, entre los destellos de las cámaras de la prensa.

De vez en cuando no se puede autorizar que los vuelos papales despeguen a tiempo. Cuando el predecesor de León, el papa Francisco, partía hacia Cuba en 2015, otro jet se quedó varado en la pista, recordó Anastasio. Francisco sugirió que el piloto simplemente pasara volando por encima del avión varado, y Anastasio tuvo que explicar que eso no era posible, dijo. El vuelo despegó con 63 minutos de retraso, pero el piloto recuperó el tiempo perdido en el aire de modo que Francisco aun así llegó a su primera cita en La Habana.

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También pueden surgir contratiempos a la llegada.

Cuando el papa León aterrizó en Camerún en abril, Anastasio notó que una alfombra color rojo rubí con ribetes dorados, colocada por funcionarios locales en la escalera de pasajeros, estaba torcida en algunas partes. Anastasio bajó corriendo para enderezarla y garantizar que el papa no tropezara, dijo.

Quizá el detalle más importante de cualquier vuelo sea asegurarse de que las comidas a bordo estén bien organizadas. En un viaje reciente a Francia, contó Anastasio, tuvo que encontrar la manera de incluir el servicio de desayuno en un vuelo de menos de dos horas, sin interferir con los tradicionales saludos personales del papa a los periodistas.

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Calculó que la tripulación no tendría más de 30 minutos para ir desde el frente de la cabina hasta la parte trasera, lo que significaba que los pasajeros necesitarían una comida que pudieran devorar en 10 minutos o menos.

Después de consultar con los chefs de ITA, el Vaticano optó por una bandeja con un sándwich de huevo revuelto y tocino, rebanadas de prosciutto, queso pecorino y primo sale, fruta, petit fours, un panecillo trenzado y un cruasán.

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Una muestra de la comida servida en un vuelo papal se exhibe para una fotografía en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, el 15 de septiembre de 2026. (Nadia Shira Cohen/The New York Times) Foto: NYT - NADIA SHIRA COHEN

Para muchos periodistas, es una oportunidad inusual de experimentar el servicio de clase ejecutiva con comidas servidas en platos de cerámica, servilletas de tela, bebidas en vasos de vidrio auténtico, cubiertos de plata y un menú impreso en una tarjeta gruesa.

Anastasio dijo que le gustaba añadir toques locales a las comidas: de ahí los cruasanes para Francia y los chocolates turcos que compró en Estambul para servir en cajas de regalo en el vuelo de regreso.

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Durante las épocas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, dijo Anastasio, los papas y sus séquitos comían comidas prémium mientras que los periodistas y el personal laico del Vaticano comían platos de clase económica.

Luego Francisco abordó un vuelo papal, observó el servicio de comidas formal para el clero y le preguntó a Anastasio qué comían los periodistas. Cuando el jefe de cabina le mostró al papa las bandejas de clase económica, Francisco le dijo: “Yo no soy un rey”, recordó Anastasio. A partir de entonces, los periodistas comieron las mismas comidas que el clero.

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Aun así, Anastasio se aseguraba de ofrecerle algunos detalles especiales a Francisco. Una vez que se enteró de que al papa le gustaban las galletas de limón Havanna de Argentina, Anastasio empezó a tener disponibles las galletas en todos los vuelos. Y Francisco ocasionalmente pedía comidas personalizadas, incluyendo arroz con queso parmigiano reggiano y limones de Amalfi que Anastasio preparaba personalmente a bordo.

Benedicto pidió una vez mortadela prémium (embutido de cerdo en rebanadas) de Campotosto en el centro de Italia, recordó Giovanni Bernardi, un chef del principal proveedor de comidas de ITA. Anastasio bromeó diciendo que la comida casi causó “un incidente diplomático” porque el vuelo iba en camino a un país musulmán que no quiso nombrar.

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¿Y qué hay de León? Anastasio dijo que el nuevo papa no ha hecho peticiones especiales hasta ahora.

“Él es muy sencillo”, dijo.

Josephine de La Bruyère colaboró con reportería.

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