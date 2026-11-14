Los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, han encadenado varias reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos.

En los últimos días hubo una intensa actividad diplomática para intentar poner fin a la guerra en Ucrania , desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa.

Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de su adhesión a la OTAN, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, e insistió en que "la guerra debe terminar" antes de debatir la seguridad en Europa.

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Zelenski revela que EE. UU. propuso ceder territorio a Rusia a cambio de entrar a la OTAN

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Luego viajaron a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, ya Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelenski.

El diálogo no propició avances decisivos para resolver el conflicto bélico más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero ha permitido que todas las partes coincidan en que los europeos deben estar asociados a futuras negociaciones.

Durante los encuentros, "los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba", afirmó Zelenski a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta el sábado.

"Garantías de seguridad"

Según Zelenski, Ucrania debate "garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE".

Si los países occidentales las confirman, "entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta", dijo a los periodistas.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

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Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que hasta ahora Kiev siempre había rechazado por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Zelenski ha criticado la idea de revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, esgrimida por los rusos.

El concepto ha encendido las alarmas entre los países europeos. En 2021, antes de invadir Ucrania, Moscú dio un ultimátum a Occidente para que retirara las tropas de la OTAN de Europa del Este.

"Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como estas las que conducen a guerras oa escaladas", dijo Zelenski a los periodistas.

"La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa", recalcó.

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El viernes en Dublín, Europa eligió cinco países (Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia) que enviarán representantes a futuras negociaciones sobre Ucrania.

Zelenski rechaza las condiciones de Moscú y pide priorizar el fin de la guerra

Zelenski insistió en que Europa debe participar en las futuras negociaciones y que la prioridad debe ser poner fin a los combates, antes de debatir cambios en la arquitectura de seguridad del continente. El mandatario calificó de "muy peligrosa" la idea de Moscú de redistribuir el poder en Europa y aseguró que Rusia también rechazó una propuesta de alto el fuego temporal, incluida una tregua energética.

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Por otra parte, el presidente ucraniano calificó de "trampa" la propuesta de Vladimir Putin de establecer una "misión humanitaria" en Kostiantynivka, en el Donbás. Según Zelenski, la iniciativa busca que las tropas ucranianas abandonen la ciudad para facilitar su ocupación por parte de Rusia. Moscú afirmó haber tomado el control de esta localidad, pero Kiev sostiene que los combates continúan. Desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022, las tropas rusas han avanzado lentamente hacia el oeste, aunque no han logrado controlar toda la región de Donetsk.

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