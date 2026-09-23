En una nueva edición de Los Pitazos del director, César Batiz informó que la Guardia Civil española confirmó a El Pitazo que las actuaciones permanecen bajo secreto y que por ello no se podía ofrecer más detalles sobre su participación en el caso.

Kelvin Jesús Matos Pérez , quien fue funcionario de la Embajada de Venezuela en España y mantenía un vínculo familiar con Nicolás Maduro Guerra , figura entre los detenidos en el caso de los 50 kilos de cocaína incautados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

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Excuñado de Nicolás Maduro Guerra entre los detenidos por los 50 kilos de cocaína en Barajas

El otro detenido es José Rafael Escorihuela Pereira, también exfuncionario de la Embajada de Venezuela en España, quien fue arrestado el 8 de septiembre cuando intentaba ingresar a Madrid con la droga en su equipaje.

Escorihuela se identificó ante los agentes de la Guardia Civil como diplomático venezolano, pero los funcionarios revisaron sus maletas y encontraron los 50 kilos de cocaína.

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¿Qué se sabe?

Escorihuela había ocupado cargos diplomáticos en India y España. Durante el período en que Coromoto Godoy fue embajadora de Venezuela en India, se desempeñó como ministro consejero y segundo jefe de esa misión. Posteriormente, la acompañó en la Embajada de Venezuela en Madrid.

Fuentes consultadas por El Pitazo aseguran que empresarios de India se quejaron de su manejo como presunto intermediario o lobista y afirmaron haberse sentido defraudados.

Godoy y Escorihuela regresaron después a Caracas. Ella asumió el Ministerio de Comercio Exterior y él fue designado director general de su despacho. Actualmente, Godoy es la representante de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Fuentes consultadas por El Pitazo aseguran que Escorihuela habría realizado cinco viajes siguiendo una misma ruta: Venezuela, República Dominicana y Madrid. Según estas fuentes, salía de Venezuela en vuelos privados con la droga, llegaba a Santo Domingo y desde allí continuaba hacia Madrid en vuelos comerciales.

La ruta llamó la atención de las autoridades dominicanas, que compartieron información de inteligencia con España. Con esos datos como antecedente, la Guardia Civil siguió la pista de Escorihuela hasta su detención en Barajas.

Mientras, las autoridades españolas mantienen el caso bajo reserva mientras avanzan las pesquisas para establecer el alcance de la operación y determinar si existen otras personas involucradas. Por ahora, el episodio es investigado como un caso relacionado con el traslado de cocaína a ese país.

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