Fiscal de la investigación criminal de Trump convocó a un gran jurado, ¿qué significa eso?

Varios expertos apuntan a que el fiscal Cyrus Vance, quien investiga a Donald Trump desde hace años, ya tiene un caso en sus manos, lo que ha puesto nervioso al expresidente, según un asesor.

Luego de más de dos años de una profunda investigación sobre Donald Trump, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., parece tener importantes avances en sus manos sobre posibles crímenes del expresidente, sus empresas o de alguien perteneciente a su círculo más cercano.

El martes, Vance convocó a un gran jurado para que este decida si procesa al expresidente o a ejecutivos de su empresa, lo que indica que el fiscal podría haber encontrado evidencia de crímenes. La investigación de Vance, cabe destacar, es muy amplia, pues examinó las prácticas comerciales de Trump antes de que llegara a la Casa Blanca.

La clave: un gran jurado es un grupo de 12 personas que decide su hay pruebas para empezar un juicio luego de examinar los documentos presentados por un fiscal y sin que participen los acusados involucrados en el caso.

Dentro de los delitos que pudo haber cometido el expresidente está el presunto fraude fiscal a bancos y compañías de seguros, así como la obtención de beneficios fiscales de manera ilegal a través de una valoración de activos dudosa, compensaciones desproporcionadas a ejecutivos de la Organización Trump y también el pago de dinero en secreto a mujeres con las que habría sostenido relaciones sexuales para que guardaran silencio sobre sus encuentros durante su campaña a la presidencia.

“Mi suposición es que Vance siente que tiene la evidencia para obtener una acusación y tiene prisa por presentarla para que pueda votar y archivar la acusación”, señaló Patrick Cotter, ex fiscal federal consultado por USA Today. “Los fiscales están convencidos de que tienen un caso. Al menos así es como lo leí”, señaló por su lado Rebecca Roiphe, ex fiscal de Manhattan, en conversación con The Washington Post.

Ahora, según el abogado Bradley P. Moss, también consultado por USA Today, puede que Vance esté utilizando el proceso del gran jurado solo como un vehículo para obtener más información y poder citar así a testigos clave como Allen Weisselberg, quien trabajó como director financiero de la Organización Trump y conoce todos los entresijos de cada transacción comercial de las empresas del expresidente. Probablemente, explica Moss, Vance pueda presentar cargos reales alternativamente.

Trump, en un comunicado, calificó la investigación de Vance como una “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.

“Esto es puramente político y una afrenta a los casi 75 millones de votantes que me apoyaron en las elecciones presidenciales, y está siendo impulsado por fiscales demócratas sumamente partidistas. Nuestro país está roto, nuestras elecciones están amañadas, corruptas y robadas y nuestros fiscales están politizados. ¡Tendré que seguir luchando como lo he estado haciendo durante los últimos cinco años!”, dijo Trump.

Un asesor de Trump le comentó a Politico que “hay una nube de nervios en el aire”, pues “no hay ningún tipo de tonterías y circunstancias ficticias inventadas alrededor del tipo”, sino que se está lidiando con números y cuentas claras, y eso pone a la gente “nerviosa”.

El gran jurado se reunirá tres días a la semana durante seis meses. El avance en la investigación, cabe destacar, llega poco después de que la Corte Suprema de Justicia despejara el camino en febrero para Vance pudiera acceder a las declaraciones de impuestos de Trump, la contabilidad de sus empresas y otros documentos relacionados con el expresidente y la Organización Trump. Los documentos no se harán públicos, pues está protegidos por las reglas de secreto del gran jurado.

Vance cuenta con el apoyo de la procuradora general de Nueva York, Letitia James, quien le asignó dos abogados a su oficina para la investigación en curso en caso de que se convierta en un asunto penal. Por ahora, el fiscal del distrito de Manhattan trabaja junto a Mark Pomerantz, un ex fiscal que investigó a la mafia y que ha entrevistado a testigos clave como el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen. Como Vance se negó a postularse a la reelección a su cargo y dejará la oficina a fin de año, se espera que sea su sucesor el que tome la investigación de alguna forma. Por esta razón, la carrera por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan será una de las más vigiladas en las próximas primaras en Nueva York, que se llevarán a cabo el 22 de junio.